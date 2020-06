Per una mobilità lavorativa sempre più amica dell’ambiente

A due ruote, ma non solo.

Il Comune di Parma ha pubblicato un avviso pubblico per l’erogazione di premialità e contributi (per un ammontare di 30,000 euro) a sostegno delle azioni di mobility management intraprese nell’anno 2020 da Aziende, Enti Pubblici e Privati ubicati nel Comune di Parma o nelle immediate vicinanze.

C’è tempo fino al 31 luglio pubblico per inoltrare richiesta (info e modalità https://bit.ly/3fnQ7HI) illustrando in una breve relazione le prospettive sviluppate in favore di modalità di spostamento breve che garantiscano sostenibilità e, con la ripresa delle attività dopo l’emergenza sanitaria, il distanziamento fisico.

Per accedere alla graduatoria di concessione dei contributi ​andranno quindi relazionate dai mobility manager aziendali azioni quali: campagne di comunicazione finalizzate a favorire gli spostamenti in bicicletta, contributi a favore dei dipendenti per l’acquisto di biciclette, acquisto di biciclette elettriche aziendali per spostamenti lavorativi, installazione di colonnine per ricarica delle biciclette elettriche, ma anche abbonamenti per i dipendenti di utilizzo della velostazione o di bike sharing, ed anche, ad esempio, la realizzazione di servizi che riducano gli spostamenti o l’acquisto di abbonamenti di TPL e RFI.

Fino al 31 luglio dal Settore Mobilità ed Energia del Comune di Parma un avviso pubblico, che vuole premiare le azioni virtuose intraprese e sviluppate nel tessuto aziendale e degli enti di Parma dai professionisti della mobilità sostenibile per migliorare la qualità dell’ambiente e proseguire nelle corrette norme di comportamento anti contagio.