“Perchè mio figlio ha scelto di iscriversi al Liceo Steam di Parma”

Il Liceo Steam International è una vera rivoluzione nel modo di fare scuola in Italia.

E’ un percorso di studi capace di portare gli studenti ad affrontare le sfide dell’odierna società complessa e globale con una preparazione competitiva rispetto ai coetanei delle aree più avanzate del mondo.

Sono tre i licei Steam International in Italia, uno di questi a Parma: il liceo scientifico Adriano Olivetti.

Abbiamo intervistato Francesca Corotti, genitore di figlio che quest’anno ha deciso di iscriversi allo Steam per l’anno scolastico 2024-25.





Cosa la convince del Liceo Steam International di Parma?

Penso che il liceo Steam proponga un percorso formativo e didattico di altissimo livello, supportato da una dotazione strumentale innovativa.

Mi ha colpito molto il metodo di voler integrare le discipline scientifiche con quelle umanistiche nella logica dello sviluppo di un pensiero critico.

Ciò che mi ha convinto è stato l’Open Day dove ho toccato con mano quella che poteva essere solo un’impressione.

In primis l’organizzazione dell’iniziativa: i professori hanno parlato sia con i genitori che con i ragazzi, condividendo con entrambi il progetto scolastico. E ho percepito il perseguimento di un obiettivo unitario sul quale tutti gli insegnanti sono ingaggiati.

Poi ho assistito ai laboratori gestiti dagli studenti dello Steam che hanno organizzato dibattiti ed esperimenti pensati appositamente per coinvolgere i ragazzi che si sono lasciati coinvolgere con entusiasmo. Un entusiasmo reciproco, fatto anche di stimoli e opportunità che non tutte le scuole possono dare.

A ciò si aggiungono l’utilizzo spinto dell’inglese, la durata di quattro anni, il rapporto concreto con le imprese del territorio di vari ambiti produttivi.



Quanto ha influito suo figlio nella scelta?

Le sue valutazioni hanno inciso moltissimo.

Non volevo influenzarlo in alcun modo, e per questo gli ho presentato varie opzione e abbiamo partecipato a Open Day anche di altre scuole.

L’ambiente dello Steam lo conoscevo perchè mio figlio frequenta la scuola media dello stesso Istituto comprensivo, dove in qualche modo si respira aria di metodo Steam.

Recentemente in un compito di italiano è stato chiesto a mio figlio di montare un breve video su quale scuola superiore avrebbe voluto frequentare. Ha espresso la volontà di iscriversi allo Steam, “perchè è una scuola che insegna a proiettarsi nel futuro”.

Alla fine il suo e il mio desiderio hanno coinciso. AM