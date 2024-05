Percorsi di mediazione scolastica, alla scuola Racagni il momento conclusivo

Si è svolto sabato mattina, nell’auditorium della Scuola primaria Racagni, il momento conclusivo dei percorsi di mediazione scolastica avviati dalle Strutture Operative Genitorialità (Centro per le Famiglie), Servizi Educativi e da LED-Laboratorio Energie Educative Didattiche del Comune di Parma, in collaborazione con l’Associazione GeA Genitori Ancóra di Milano.

Una delegazione di studentesse e studenti dell’Ipsia “Primo Levi”, della classe 2E, è arrivata alla primaria con regali speciali: le ragazze e i ragazzi hanno infatti costruito dei giochi collaborativi da lasciare in dono alle bambine e ai bambini, così da poter continuare ad “allenarsi” a star bene insieme.

Il progetto “Facciamo un patto” è stato avviato nell’anno scolastico 2022-2023 con l’allora 1E dell’Ipsia per aiutare la classe a trovare un proprio equilibrio. Le due avvocate e mediatrici scolastiche dell’Associazione GeA, Beatrice Dalia e Daniela Rodella, in stretto accordo con i Servizi comunali e con la professoressa referente del progetto per l’Ipsia, Giulia De Carli, hanno condotto sei incontri di mediazione con la classe e tre con i docenti, sollecitando le competenze di relazione degli alunni attraverso attività di team building e sessioni laboratoriali di educazione civica. Con il personale docente sono state invece esaminate le migliori strategie di comunicazione efficace.

La classe ha risposto in modo sorprendente, attuando un cambiamento tangibile del clima e della predisposizione in aula, al punto da ipotizzare una seconda edizione del progetto, questa volta finanziato con i fondi del Pnrr, a disposizione dell’Istituto professionale, e esteso ad altre due prime.

Vista, anche quest’anno, la partecipazione attiva e coinvolta delle studentesse e degli studenti della 2E, si è pensato di premiare le alunne e gli alunni facendo vivere loro un’esperienza di arricchimento emotivo, attraverso un intenso momento di scambio con i più piccoli. Le ragazze e i ragazzi si sono attivati per la realizzazione di alcuni giochi collaborativi, utilizzando materiali di scarto di officina e altri materiali di risulta forniti dall’Associazione GeA: si tratta di colorati “attrezzi ludici” finalizzati a stimolare cooperazione e affiatamento, che, se associati a riflessioni sull’equilibrio che richiede lo stare insieme agli altri e al beneficio della collaborazione per ottenere un risultato condiviso, rappresentano una vera e propria palestra di interazione per grandi e piccoli.

I giochi sono stati donati alle classi 1A e 1B della Racagni, due delle prime classi degli Istituti (Racagni, Micheli, Parmacentro) che hanno partecipato a un percorso di mediazione scolastica interamente gestito e organizzato dai mediatori e dalle mediatrici scolastiche del Comune, realizzato grazie al Percorso Crescita inserito nel Patto Sociale per Parma, in collaborazione con LED, che si è posto l’obiettivo di mettere al centro le bambine e i bambini, il loro benessere e i loro bisogni, quelli delle loro famiglie e di tutti i soggetti che li circondano, per sviluppare una cultura della prevenzione e spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale.