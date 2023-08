Permessi scaduti: multe salate e chiusura per due negozi “abusivi” a Collecchio

Non erano più in regola con i permessi, ma continuavano tranquillamente a tenere alzata la saracinesca dei loro rispettivi negozi. A fargliela abbassare, però, ci hanno pensato nei giorni scorsi gli agenti del Nucleo specialistico commerciale della Polizia locale dell’Unione Pedemontana Parmense. E per i due commercianti non in regola è scattata anche una salata sanzione da oltre 5.000 euro.

Accade a Collecchio, teatro nei giorni scorsi di diversi controlli disposti dal comandante del Corpo Vito Norcia, durante i quali i titolari delle due attività commerciali in questione non erano più in possesso dei titoli necessari, risultando, di fatto, abusivi. Gli agenti hanno così provveduto a sospendere le due attività, che potranno riprendere dopo che i titolari si saranno rimessi in regola con i documenti necessari e dietro il pagamento della pesante multa.

Un plauso all’attività degli agenti arriva dalla sindaca di Collecchio Maristella Galli, e dal primo cittadino di Traversetolo, nonché assessore alla Sicurezza dell’Unione, Simone Dall’Orto. «Ancora una volta abbiamo avuto la conferma di quanto sia importante e specializzato il lavoro dei nostri agenti di Polizia locale, in questo caso a tutela del consumatore e della libera concorrenza – sottolinea Galli –. Una specializzazione resa possibile proprio dall’organizzazione del Corpo a livello di Unione, che permette la creazione di nuclei dedicati ai tanti ambiti di intervento che vedono impegnati i nostri agenti: dalla sicurezza stradale al contrasto degli abusi edilizi, dei reati ambientali alla vigilanza sul commercio».

«Ringrazio i nostri agenti, sempre “sul pezzo” – afferma Dall’Orto –. I controlli per contrastare l’esercizio abusivo delle attività commerciali, anche nei mercati come quello di Traversetolo, verranno intensificati. Perché non può esserci spazio per chi non rispetta le regole, soprattutto quando si tratta di tutelare i consumatori e i negozianti che seguono le norme, e che magari si trovano già a dover fare i conti con un periodo che dal punto di vista economico non è affatto semplice».