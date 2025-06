Persona salvata dal suicidio, Campanini (Pd): “Un plauso a chi è intervenuto”

E’ doveroso esprimere parole di encomio per tutti coloro che sono intervenuti per evitare che una persona, in una frazione della nostra città, compisse un gesto estremo, gettandosi dal tetto di una casa. In particolare vanno sottolineati la professionalità ma anche l’umanità e la sensibilità che hanno guidato i Vigili del fuoco, i sanitari e ancora di più i Carabinieri, che hanno compiuto un’azione esemplare. Una vita è stata salvata e auguro alla persona che era finita nel tunnel della disperazione di tornare ad avere fiducia e ad apprezzare il valore supremo della vita. Purtroppo ogni anno si verificano in Italia circa 4.000 morti per suicidio, un problema quindi di notevole rilievo sociale e che richiede di essere affrontato con l’impegno di tutti: enti preposti, famiglie, ambienti di vita e di lavoro, cittadini.



Sandro Campanini – Capogruppo Partito Democratico in Consiglio comunale – Parma