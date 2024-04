Peste suina africana, Rainieri (Lega): “Il depopolamento dei cinghiali deve essere più incisivo”

“Con le polemiche politiche non si ferma la peste suina africana. Occorre, invece, essere tutti uniti su interventi drastici da attuare senza esitazioni, a partire dal depopolamento dei cinghiali e pronti a incrementarli quando si hanno avvisaglie che non si riesce a mettere sotto controllo la diffusione della malattia.”.

Così, Fabio Rainieri, vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ed esponente della Lega è intervenuto dopo l’acceso dibattito tenutosi nella stessa aula assembleare regionale nel quale l’Assessore all’agricoltura ed alla caccia Alessio Mammi ha rimpallato sui ritardi del commissario governativo le critiche di inerzia sugli abbattimenti di cinghiali arrivate dalla minoranza.

“Il ritrovamento di una carcassa infetta di alcuni giorni fa tra Verano Melegari e Fornovo deve spingere ad essere più incisivi e dinamici nella lotta a questa infezione e dovrebbe valere per tutti, anche per la Regione Emilia-Romagna – ha aggiunto Rainieri – Non è infatti sufficiente da parte della Giunta regionale dire che i ritardi nelle azioni sono dovuti alla gestione commissariale. Bisogna agire senza esitazioni, come stanno facendo altre Regioni. In Liguria, Lombardia e Piemonte si danno incentivi per l’abbattimento dei cinghiali. Perché non lo si fa anche in Emilia-Romagna? In quelle Regioni l’amministrazione non è sostenuta da una maggioranza di cui fanno parte gli ambientalisti. Il sospetto che la timidezza con cui si sta agendo in Emilia -Romagna sia voluto per non scontare quell’anima animalista è più che legittimo.”