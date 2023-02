Petizione contro Nuovo Stadio Tardini: raggiunte 2mila firme

Dopo circa due settimane dal lancio della petizione popolare “Fermiamo il progetto del nuovo Tardini”, si contano più di 2mila firme cartacee raccolte, per solo un quinto delle centinaia di schede distribuite.

Sollecitati dalla continua richiesta di nuovi moduli da firmare, i sostenitori e gli organizzatori della petizione informano i tanti cittadini volontari che stanno partecipando attivamente che la raccolta andrà avanti fino a fine mese circa. Maggiori informazioni verranno date prossimamente.

La petizione popolare è sostenuta dai cittadini volontari e da: ADA, Artetipi, Commissione AUDIT sul debito pubblico di Parma, Comitato Tardini Sostenibile, Delegazione FAI Parma, Gruppo FAI Giovani Parma, Distretto di Economia Solidale APS, FIAB Parma, Fridays for Future Parma, Fruttorti, ISDE Ass. medici per l’ambiente, Italia Nostra sez. di Parma, Legambiente Parma, Manifattura Urbana, NoCargoParma APS, OK CLUB APS, Osservatorio Stadio Parma, Parma Città Pubblica APS, Parma Etica, Parma sostenibile, Sodales, WWF Parma.