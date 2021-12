Petizione di 692 firme per la delocalizzazione dell’impianto fisso di telefonia mobile in via don Pizzaferri

Con la presente comunichiamo che oggi, lunedì 20 Dicembre 2021, è stata presentata e protocollata una petizione che vede, come firmatari, 692 cittadini del Quartiere San Leonardo e oltre, sostenuti dal Comitato San Leonardo che Verrà, che chiedono la delocalizzazione dell’impianto fisso di telefonia mobile prevista all’interno del parcheggio pubblico a lato di Via Don Pizzaferri a Parma.

Oltre ciò sarebbe opportuno di non trovarsi sempre nelle condizioni di non essere messi al corrente a cose già fatte e decise ma, in modo democratico, far sì che, prima di agire, i cittadini siano prima informati e poi coinvolti in un percorso di fattibilità del progetto in essere.

LEGGI ANCHE: Sarà Filippo Mordacci il primo candidato sindaco di Parma a presentarsi?





Le decisioni che partono dall’alto senza una men che minima forma di dialogo portano poi a delle conseguenze come in questo caso ovvero dover fare una raccolta firme per poter far sentire la propria voce e la propria opinione.

La democrazia non funziona in questo modo di agire specie da parte di chi ha sempre affermato che il dialogo aperto con il Cittadino è la base fondamentale di questa Amministrazione.

Ufficio Stampa