Piano 2024 manutenzione strade comunali di Roccabianca: illustrati gli interventi

Alla presentazione pubblica del Piano Strade, il Sindaco di Roccabianca Alessandro Gattara, insieme all’Assessore ai Lavori Pubblici, Alberto Bini, e al Responsabile dell’Ufficio Tecnico hanno illustrato il piano di interventi per l’anno 2024.

Il prossimo appalto ha un quadro economico di 400 mila euro, provenienti dall’avanzo libero del bilancio comunale, che rappresenta la modalità tipica di finanziamento di tali interventi da parte dei Comuni.

Il Sindaco ha spiegato come negli ultimi vent’anni i lavori sono stati eseguiti esclusivamente a debito, con costi che ancora gravano sul bilancio comunale (quasi 70 mila euro ogni anno fino al 2044), una modalità insostenibile e fallimentare per il futuro.

Negli ultimi anni, i fondi destinati dallo Stato ai Comuni si sono limitati alla messa in sicurezza, escludendo esplicitamente la sostituzione del pavimento stradale per usura. Un nuovo bando del Ministero delle Infrastrutture finanzia anche la generica manutenzione straordinaria fino a un importo di 150 mila euro, ma per l’anno 2024 sono destinati solo 20 milioni per tutta Italia. È facile calcolare che solo il 2% dei Comuni sarà aiutato nei lavori.

Le immagini presentate e che compongono il post illustrano il motivo per cui il Comune non ha potuto appaltare prima di ora lavori per la manutenzione delle strade, ovvero il ripiano di un disavanzo di 1.650.000 euro che dal 2015 si è concluso nel 2023.

Prima di Pasqua, la Giunta ha approvato lo schema del Rendiconto di Gestione 2023 con un avanzo libero di 866 mila euro. Ora, così, possono finalmente riprendere quegli interventi di manutenzione inevitabilmente sospesi oltre un decennio fa.

Intendiamo affidare i lavori entro il mese di maggio in modo da vedere i cantieri tra giugno e luglio. A fine luglio, dopo l’assestamento e la verifica degli equilibri di bilancio, potrà essere destinata la restante parte dell’avanzo libero per ulteriori interventi.

Le strade incluse nel primo appalto sono: Via Mano, Strada Ponte di Gramignazzo, Strada Salde, Strada Grande, Strada Quarta e Strada Babilana.

La sfida per il futuro del Comune è mantenere i conti in ordine per proseguire con questi interventi.

Scarica il documento presentato dal Sindaco.