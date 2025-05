Piano per la gestione sostenibile dei rifiuti: 8 aree strategiche di intervento approvate dal Comune di Parma

La Giunta ha approvato l’aggiornamento delle linee di indirizzo per la gestione integrata dei rifiuti urbani, per una città più pulita, sostenibile e all’avanguardia nella gestione ambientale.

La decisione si inserisce nel solco di un percorso strategico avviato negli ultimi anni e si pone l’obiettivo di raggiungere entro il 2030 l’85% di raccolta differenziata, la riduzione del 20% dei rifiuti urbani pro capite rispetto al 2010, il 70% di riciclo dei materiali raccolti in modo differenziato.

L’aggiornamento del sistema attuale, che già vede il significativo risultato di una raccolta differenziata all’81%, si articola in otto aree strategiche principali:

1. Riduzione dei rifiuti e incremento della raccolta differenziata

Entro il 30 settembre 2025 Iren presenterà un Piano di Prevenzione dei Rifiuti, con azioni mirate alla riduzione e al riutilizzo, tra cui l’estensione del progetto per la raccolta porta a porta di abiti usati, incentivi contro i monouso, e nuove campagne educative.



2. Miglioramento di spazzamento e lavaggio

Consolidamento della dotazione di cestini stradali con l’installazione di 100 nuove unità entro il 2025 e la prosecuzione del servizio di raccolta dei rifiuti lungo banchine e cunette stradali. Sarà ulteriormente valorizzata la figura dello spazzino di quartiere, sia attraverso l’eventuale incremento del personale, sia mediante azioni volte a migliorarne la riconoscibilità e l’integrazione nel tessuto locale. Sono inoltre previsti il potenziamento della raccolta dei rifiuti abbandonati in Centro Storico, Oltretorrente e San Leonardo, l’intensificazione delle attività di lavaggio stradale nei punti più critici, la prosecuzione della rimozione delle microdiscariche segnalate e il consolidamento delle attività di spazzamento funzionali alla prevenzione degli allagamenti, con particolare attenzione ai sottopassi stradali dotati di impianti di sollevamento.



3. Servizi di raccolta più flessibili ed efficienti

Proseguirà la trasformazione dei servizi di raccolta rifiuti, secondo il piano ATERSIR. Verrà potenziato il sistema di controllo duale dei mezzi di raccolta, di recente introduzione. Saranno introdotti trattamenti enzimatici al posto del lavaggio ad acqua dei contenitori, potenziata la raccolta del PET e riorganizzata quella degli abiti usati, con servizio porta a porta in centro. Nelle strade strette sarà attivata la raccolta con mezzi piccoli, e verranno studiate soluzioni per migliorare l’accessibilità. Sarà attivata la raccolta di batterie al litio nei centri di raccolta e ampliato il periodo di vuotatura intensificata del verde.



4. Economia circolare

Verrà proposto al gestore di sperimentare delle soluzioni innovative per il recupero di materiali difficilmente riciclabili, come plastiche sporche e ceneri da termovalorizzazione, e valorizzata la raccolta selettiva delle plastiche dure e degli abiti usati destinati al recupero di fibre.



5. Controllo e prevenzione degli abbandoni

Il sistema di videosorveglianza sarà ampliato con nuove videotrappole e cartelli mobili, mentre aumenterà il personale dedicato ai controlli e alle sanzioni, con un rafforzamento dell’unità accertatrice di Iren.



6. Centri di Raccolta

Nel primo semestre 2027 sarà attivato il nuovo Centro di Raccolta in strada della Lupa (il sesto della città), potenziando la capacità e la qualità del servizio per i cittadini.



7. Centri del Riuso

È partito il nuovo centro “Officina Sociale” in via Calabria, con l’obiettivo di favorire il riutilizzo e la riduzione dei rifiuti. Sarà inoltre oggetto di riqualificazione il centro “Altrogiro” e si promuoveranno iniziative come la “stoviglioteca”.



8. Comunicazione e formazione

È previsto un piano di comunicazione dedicato, rivolto sia alla cittadinanza sia a target specifici come scuole, amministratori condominiali e comunità straniere, con l’impiego di informatori multilingue per migliorare l’efficacia del messaggio ambientale.

“Con questo percorso intendiamo non solo consolidare i risultati importanti già ottenuti, ma compiere un ulteriore salto di qualità, ponendoci come riferimento per una gestione dei rifiuti urbani sempre più avanzata, sostenibile e partecipata. Al centro delle nostre azioni ci sono la tutela dell’ambiente, il miglioramento continuo della qualità della vita dei cittadini e una visione condivisa, in cui ogni persona è protagonista del cambiamento” commenta Gianluca Borghi, Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica e alla Mobilità. “Queste novità fanno seguito all’impegno portato avanti fino ad ora per il contrasto al degrado, che, oltre a vedere un raddoppio delle squadre di pulizia di Iren Ambiente nei quartieri più critici, ha portato ad un aumento del 71% dei controlli contro gli abbandoni impropri e un significativo aumento delle sanzioni ai trasgressori”.