Piano strade 2023 del Comune di Parma: interventi per 4 milioni e 500mila euro

Piano strade 2023, il Comune di Parma ha stanziato 4milioni e 500mila euro per dare avvio a diversi interventi che verranno realizzati, come di consueto, durante il periodo estivo per impattare il meno possibile sulla viabilità, in un periodo in cui la città si svuota per le vacanze. Il piano è stto illustrato, questa mattina, durante una conferenza stampa dal Sindaco, Michele Guerra, e dall’Assessore ai Lavori Pubblici, Francesco De Vanna.

“Il Piano Strade 2023 – ha rimarcato il Sindaco Guerra – ci permette di intervenire in diversi punti della città attraverso un piano di manutenzioni significativo. Si tratta di un piano pervasivo che fornisce risposte concrete anche alle richieste avanzate dai cittadini. Esso conferma l’impegno dell’Amministrazione sul tema delle manutenzioni e della cura della città, pe noi prioritario”.

“Il Piano Strade – ha spiegato l’Assessore ai Lavori Pubblici, Francesco De Vanna – prevede investimenti pari a circa 4milioni e 500mila euro con la manutenzione ordinaria e straordinaria di diverse strade della città, comprese alcune vie del quartiere San Leonardo. Si tratta di investimenti significativi, che vedono Parma fra le città che hanno più a cuore la sicurezza stradale ed in generale la manutenzione delle nostre strade. Un piano, ambizioso, che ci consentirà di realizzare in estate alcuni importanti interventi che si concluderanno entro fine agosto, prime settimane di settembre”.

Alcuni cantieri saranno di particolare rilievo per la tipologia di intervento e la durata. Si segnalano quelli previsti in via Langhirano, con la sistemazione dei marciapiedi da metà giugno per quattro settimana e, da fine luglio, per due settime, per rifacimento carreggiata da via Torrente Cinghio a viale Du Tillot e da via Berzioli a via Liani. Significativi anche il cantiere di via Solferino, da fine giugno e tutto luglio, e poi quello in strada della Villetta, per rifacimento carreggiata da inizi luglio a inizi agosto. Previsto il rifacimento del fondo in via Massimo D’Azeglio, da piazza Corridoni a borgo Marodolo, a fine luglio, per tre settimane. Di seguito l’elenco completo degli interventi.

In giugno, il calendario prevede il risanamento completo della carreggiata di via XXIV Maggio da via Budellungo a via Casa Bianca. Lo stesso in via Anselmi da via Sartori a via Savani, rotatoria inclusa. Risanamento completo della carreggiata anche in via San Leonardo, nel tratto tra la rotatoria con la tangenziale e via Mazzacavallo. Si prosegue con strada Langhirano, con la sistemazione dei marciapiedi lato est, propedeutica all’asfaltatura della carreggiata nel tratto da viale Du Tillot a via Torrente Cedra. In viale Mentana, risanamento dei tratti più ammalorati. In viale Solferino, risanamento della carreggiata da viale Duca Alessandro a viale delle Rimembranze. In viale Vittoria, risanamenti nei tratti più ammalorati. In strada Farnese, risanamento pavimentazione marciapiede lato ovest. Sempre a giugno, in via Barghetto , risanamento dei tratti più ammalorati; in via El Alamain, risanamento carreggiata; in via Massari, risanamento della carreggiata e in viale dei Mercati, risanamento carreggiata nel tratto al di sotto del cavalcavia della tangenziale.

In luglio saranno interessate le seguenti strade. Viale Europa e rotatoria A1, risanamenti localizzati; Rotatoria via Volturno – Silvio Pellico – Calatafimi, risanamento carreggiata e rotatoria e primo tratto di via Pellico; viale della Villetta, risanamento completo della carreggiata nel tratto da Piazzale Barbieri fino all’ingresso del cimitero. Viale Rustici, risanamento carreggiata da Ponte Italia nel tratto più ammalorato; via D’Azeglio, risanamento carreggiata nel tratto da piazza Corridoni a borgo Marodolo e nei tratti più ammalorati; Strada Langhirano, risanamento carreggiata da via Torrente Cinghio a viale Du Tillot e da via Berzioli a via Liani. Via Lombardia, risanamento completo carreggiata; via Bruxelles, risanamento completo della carreggiata; Strada Quarta, risanamento carreggiata nei tratti più ammalorati. Via Abruzzi, risanamento completo carreggiata; Via Cassio Parmense, risanamento carreggiata.

In agosto i lavori interesseranno le seguenti strade. Viale Delle Esposizioni, risanamento carreggiata nei tratti più ammalorati; Via Marzaroli, risanamento carreggiata; Via Baganza e via Stirone, risanamento carreggiata nei tratti più ammalorati. Via Emilia est, risanamento nel tratto dalla rotatoria tangenziale sud fino al distributore IP; Via Cremonese, risanamenti nei tratti più ammalorati.