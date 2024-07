Piano strade 2024: 5 milioni e 200 mila euro dal Comune per diversi interventi

Piano strade 2024, il Comune di Parma ha stanziato 5 milioni e 200 mila euro per diversi interventi, alcuni dei quali sono stati effettuati in primavera, mentre la maggior parte sono programmati nei mesi estivi, per impattare il meno possibile sulla viabilità, in un periodo in cui la città si svuota per le vacanze.

Il piano è sotto illustrato, questa mattina, durante una conferenza stampa dal Sindaco, Michele Guerra, dall’Assessore ai Lavori Pubblici, Francesco De Vanna, e dal Direttore Generale di Parma Infrastrutture Spa, Albino Carpi.

Il Sindaco, Michele Guerra, ha dichiarato: “Il Piano Strade 2024 è un piano molto importante che supera i cinque milioni di euro di investimenti, per intervenire su diverse strade, piazze e marciapiedi della città e migliorarne fruibilità e sicurezza. Cito un intervento su tutti, il rifacimento del fondo stradale dei viali Falcone e Borsellino e delle zone limitrofe in piazzale della stazione. A questo si aggiungono tante strade nelle frazioni e nei quartieri. Un piano, quindi, che permette di operare nel segno di una manutenzione forte delle nostre strade con un investimento importante che fa parte del progetto di cura della città che stiamo portando avanti con il massimo dell’impegno”.

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Francesco De Vanna, ha spiegato: “E’ confermato anche per quest’anno il forte impegno dell’Amministrazione per dare seguito al Piano asfaltature strade e manutenzione straordinaria dei marciapiedi per un importo di oltre 5 milioni e 200 mila euro; questo nonostante l’aumento dei costi delle materie prime. Si tratta di un piano ambizioso che prevede diversi interventi, alcuni di particola rilievo come quello in via Forlanini nel quartiere Spip ed in zona stazione con il rifacimento del fondo stradale dei viali Falcone e Borsellino e dell’area circostante”.

I cantieri che sono stati eseguiti durante la primavera hanno riguardato strade, piazze, marciapiedi sia in materiale sia lapideo che bituminoso. In particolare si segnalano gli interventi in piazzale Inzani (lapideo), borgo San Moderanno (lapideo), viale delle Esposizioni, strada Parma Rotta, strada Cornazzano (Viarolo), strada Paonazza, strada Martinella, i marciapiedi di via Aleotti, via Sporzana, via lago Scuro, via Po e piazzale Fiume.

Alcuni cantieri rivestono particolare rilievo per la tipologia di intervento e la durata. Si segnalano quelli previsti in viale Forlanini (tratto compreso tra via Colorno, intersezione con via Paradigna, e il tratto compreso tra via Ugozzolo e via dell’Artigianato), che inizieranno nel mese di agosto e si protrarranno per i successivi due mesi, con il rifacimento del fondo stradale a beneficio della più importante arteria viabilistica del quartiere artigianale SPIP. Significativo anche il cantiere dell’area Stazione, viali Falcone e Borsellino ed aree limitrofe. I lavori inizieranno in agosto e si protrarranno fino a settembre.

Di seguito l’elenco completo degli interventi suddivisi per tipologia.

Gli interventi programmati sulle pavimentazioni lapidee sono i seguenti, borgo Retto (giugno-luglio), strada Melloni (giugno-luglio), strada dell’Università (luglio), via della Salute (riqualifica tratto compreso tra viale Vittoria e borgo san Domenico, luglio), strada Garibaldi (rifacimento incrocio in corrispondenza di via Mazzini, agosto), piazza Garibaldi (interventi localizzati, agosto), piazzale Barbieri (tratto compreso tra via Bixio e viale vittoria, agosto), strada dei Farnese (tratto sotto il voltone prima di porta d’ accesso a parco ducale, agosto), via Corso Corsi (rifacimento localizzato di alcuni tratti ammalorati, agosto), via Saffi (riqualifica tratto compreso tra viale Mentana e strada del Prato) in autunno.

default

Gli interventi di manutenzione straordinaria programmati sulle pavimentazioni bituminose sono i seguenti. In viale Piacenza (in corso/tratto compreso tra via Lanfranco e ponte delle Nazioni/corsia sud), viale Piacenza (corsia nord tratto compreso tra via Lanfranco e via Savani, luglio), via Duca Alessandro (risanamenti localizzati dei tratti più ammalorati, luglio/agosto), viale Mentana (risanamenti localizzati dei tratti più ammalorati, luglio/agosto), rotonda compresa tra via Pellico-via Volturno-via Calatafimi in agosto, via Silvio Pellico (tratto davanti al Panorama, agosto), via Gramsci (corsia nord, tratto compreso tra viale Osacca e strada Abbeveratoia, agosto), rotonde di viale Europa (in corrispondenza di intersezioni con via Moletolo/via Ghirarduzzi/via Casello Poldi, agosto), via Emilio Lepido (risanamento localizzato fermata bus fronte McDonald’s, agosto/settembre), via Roma (luglio/agosto), strada Del Cristo (luglio/agosto), via Aleotti (tratto compreso tra strada Montanara e via Nestore Pelicelli, settembre), strada San Rocco (settembre/ottobre), strada Cornazzano (settembre/ottobre), via Del Popolo (settembre), strada Baganzola (tratto compreso sotto cavalcavia tangenziale, ottobre), strada Montanara (tratto compreso tra strada Cava e strada Fontanorio, ottobre).

Gli interventi di manutenzione ordinaria, di particolare rilevanza, programmati sulle pavimentazioni bituminose con cantieri di durata temporale ridotta nei mesi di luglio, agosto e settembre sono i seguenti: via Repubblica/via d’Azeglio, viale Fratti/viale Tanara, via Sidoli, via Traversetolo, via Terracini, via De Chirico, via Fleming, strada Martiri della Liberazione (nel tratto compreso tra tangenziale e Vicofertile), via Solari/Milazzo/Varese/piazzale Fiume, piazzale Caduti del Lavoro/Emilia Ovest, via Chiavari, via Emilio Lepido/via Emilia Est, strada Langhirano (tratto compreso tra rotonda campus e confine comunale).

Gli interventi di manutenzione straordinaria programmati sui marciapiedi sono i seguenti: via Pescara (bitumatura marciapiede nel tratto compreso tra via Rimini e via Verona, settembre), via Curiel (settembre), via Rossi (bitumatura marciapiede lato nord tratto compreso tra piazzale Maestri e via Traversetolo, settembre), via Galimberti (bitumatura marciapiede lato ovest nel tratto compreso tra via 7 Fratelli Cervi e via Anna Frank, settembre), via Tommaso Gulli (riqualifica marciapiedi nel tratto compreso tra ple Matteotti e bgo san Giuseppe, ottobre).

A questi interventi, si aggiungono le asfaltature che eseguirà IRETI per i lavori PNRR nelle seguenti strade: via Geltrude Orzi, via Da Gente, via Micheli, via Pasubio, via Ilariuzzi, strada Due Castagne, via del Taglio, via Bandi, via Isola, via Nullo, via del Bono, via Torelli e via Pier Maria Rossi