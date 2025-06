Piano Strade 2025: 7.8 milioni investiti per la viabilità cittadina

Il Piano Strade 2025 prevede uno stanziamento complessivo di 7 milioni e 800 mila euro destinati a numerosi interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione urbana. Le opere interesseranno marciapiedi, strade e piazze sia in ambito urbano che extraurbano, e saranno distribuite nel corso dei mesi, con una particolare concentrazione durante il periodo estivo, per limitare l’impatto sulla viabilità cittadina.

“Gli interventi di riqualificazione urbana e di manutenzione straordinaria su marciapiedi, strade e piazze quest’anno raggiungono la cifra record di quasi otto milioni di euro. Sono investimenti davvero significativi, soprattutto in un momento in cui i Comuni attraversano situazioni economiche complicate e in cui tiene banco il dibattito sulla necessità di investire di più per garantire la manutenzione dei centri che abitiamo. Il Comune di Parma e Parma Infrastrutture fanno uno sforzo economico in tal senso, nella piena consapevolezza che questo è uno dei temi di maggiore attenzione per i cittadini perché vogliono vedere la loro città ben tenuta. Sappiamo che sarebbero necessarie sempre più risorse, ma questo è davvero un impegno importante ed economicamente significativo, che ci permetterà di intervenire su un’ampia parte di città”, commenta il Sindaco Michele Guerra.

“Quest’anno facciamo un investimento praticamente inedito per quantità di risorse messe a disposizione: quasi 8 milioni di euro che dimostrano l’impegno di Parma Infrastrutture e del Comune di Parma per la manutenzione del nostro patrimonio stradale. Anche quest’anno concentreremo gli interventi nelle settimane estive, a scuole ormai chiuse, approfittando della riduzione del traffico veicolare. Il piano conferma l’impegno strutturale per la sicurezza stradale e la qualità della vita urbana: non si tratta solo di manutenzione, ma di una visione più ampia di riqualificazione e attenzione verso tutti i quartieri, dal centro alle periferie” ha dichiarato Francesco De Vanna, Assessore ai Lavori Pubblici e alla Legalità.

Per quanta riguarda i cantieri attualmente in corso o ultimati recentemente si segnala la riqualifica di entrambi i marciapiedi di via Nullo che sarà ultimata con l’asfaltatura stradale di Ireti, l’asfaltatura di strada Montanara (tratto compreso tra località San Ruffino e frazione di Carignano), l’asfaltatura di via Del Popolo, di Strada Martiri della Liberazione (nel tratto compreso tra Viazzolo Alto e strada Mulattiera), di via Savani, di via Pasini, Strada Nuova di Vigatto, Strada Puglia, Via Zanardi, Strada Forlanini e via Terracini.

Asfaltature che prenderanno il via a breve:

Viale delle Rimembranze

Via Paradigna

Tratti ammalorati della rotonda autostradale

Strada Cornazzano

Strada San Rocco

Riqualificazione marciapiedi in corso o partenza a breve:

Via Isola

Via Ravà

Via Ildebrando Bocchi

Riqualificazione marciapiedi in materiale lapideo in partenza a breve:

Borgo Schizzati

Via Gulli (tra Piazza Matteotti e Borgo San Giuseppe)

Interventi estivi su pavimentazioni lapidee

Via della Salute

Via Saffi

Borgo del Correggio

Strada Petrarca

Via dei Farnese

Interventi estivi su pavimentazioni bituminose:

Via Burla

Via Traversetolo (tra tangenziale e Strada Casalunga)

Via Duca Alessandro

Borgo San Giuseppe

Via Emilia Est (da rotatoria con Via Mantova all’Arco di San Lazzaro)

Strada Baganzola

Rotonde Strada dei Mercati

Viale Europa (tratto tra tangenziale e rotonda casello autostradale)

Via Basetti

Viale Mariotti

Strada Montanara (rotonda sotto tangenziale)

Via Venezia

Via Gramsci

Viale Usberti

Via d’Azeglio

Strada Abbeveratoia

Via Mantova

Strada Repubblica

Viale Piacenza (corsia nord tra Via Savani e Via Lanfranco)

Manutenzione straordinaria marciapiedi:

Via Bucci

Via Calatafimi

Via Cocconcelli

Strada del Prato

Tra i cantieri più rilevanti per durata e impatto si segnalano:

Strada Forlanini (tra Strada Ugozzolo e Via del Commercio): lavori iniziati a maggio e in corso per due mesi, con rifacimento del fondo stradale per potenziare la viabilità dell’area SPIP.

Borgo Schizzati: riqualificazione di una delle ultime aree asfaltate del centro storico.

A questi si aggiungono numerosi interventi di manutenzione ordinaria all’interno dei quartieri, a basso impatto viabilistico.