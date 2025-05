Piano Urbano della Mobilità Sostenibile: al via la fase di consultazione pubblica

Ha preso il via la fase di consultazione pubblica del nuovo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), che permette ad associazioni, cittadinanza e enti pubblici e privati di presentate le osservazioni e proposte di modifica. Il PUMS è il documento che orienterà le politiche di mobilità e trasporti della città per il decennio 2025-2035, con l’obiettivo di sviluppare un sistema di spostamento urbano moderno, integrato e sostenibile, capace di rispondere alle esigenze di coloro che vivono, lavorano, studiano o frequentano Parma.

Il Piano prevede numerose azioni per trasformare la mobilità cittadina: il potenziamento del trasporto pubblico locale, con una nuova rete più efficiente e capillare; lo sviluppo della mobilità ciclabile, attraverso l’integrazione con il Biciplan; la riorganizzazione della rete viaria, per una circolazione più fluida e sicura; la regolamentazione del traffico privato e merci, per allontanare i flussi della aree più critiche e migliorare la logistica urbana; la promozione della mobilità elettrica e della digitalizzazione, per ridurre gli impatti e ottimizzare la gestione degli spostamenti.

Gli interventi previsti dovranno portare a una significativa trasformazione delle abitudini di mobilità: entro il 2035, +33% uso del trasporto pubblico (16% degli spostamenti totali contro il 12% di oggi), +28% mobilità ciclabile e pedonale (46% contro il 36% di oggi), -29% di viaggi in auto (37% contro il 51% di oggi), contribuendo a una riduzione di 141.000 tonnellate di anidride carbonica emesse in atmosfera ogni anno. Questo permetterà, inoltre, una riduzione del 23% della congestione stradale.

“L’adozione del nuovo PUMS rappresenta un passo importante per affrontare le sfide ambientali e urbane, contribuendo alla riduzione delle emissioni climalteranti e al miglioramento dell’accessibilità cittadina. Il documento strategico integra le nuove direttive europee, nazionali e regionali in materia di mobilità sostenibile, proiettando Parma sul modello delle principali città europee” commenta Gianluca Borghi, Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energetica e alla Mobilità. “Invitiamo la cittadinanza a partecipare a questo percorso, che avrà un impatto importante per lo sviluppo della città”.

Il nuovo PUMS è pubblicato, insieme agli allegati, sul Portale istituzionale del Comune, alla sezione:

https://www.comune.parma.it/it/argomenti/mobilita-sostenibile/pums

Al termine del periodo di 60 giorni dedicato alle consultazioni, le osservazioni saranno analizzate e controdedotte dall’Amministrazione comunale. La proposta di Piano, con le controdeduzioni e il parere della Regione Emilia-Romagna sulla valutazione strategica dell’impatto ambientale, sarà infine presentata al Consiglio Comunale per l’approvazione finale.

Per maggiori informazioni sul Piano e su come presentare le osservazioni, si invita la cittadinanza, le associazioni e tutti gli stakeholders il 13 maggio, dalle 15 alle 18, presso l’Auditorium della Casa della Musica in piazzale San Francesco, dove avverrà la presentazione pubblica del PUMS.

Il PUMS 2025-2035 è strettamente coordinato con il nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) e si inserisce in un quadro integrato di politiche pubbliche volte a ridurre l’impatto ambientale della mobilità, promuovendo una città più inclusiva, resiliente e attrattiva. Uno degli obiettivi più ambiziosi del Piano è il contributo alla neutralità climatica di Parma entro il 2030, in linea con il Climate City Contract siglato da Parma con l’Unione Europea.