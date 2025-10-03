Piante e salute: all’Università di Parma un nuovo corso di alta formazione

È dedicato al binomio piante e salute un nuovo corso di perfezionamento e alta formazione dell’Università di Parma.

Promosso dal Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco, il corso Piante e salute: tecnica, formulazione e razionale d’uso dei botanicals nei medicinali vegetali, negli integratori alimentari e nella fitocosmesi si basa su un approccio alla materia squisitamente scientifico.

L’impiego di prodotti per la salute di origine vegetale (farmaci, dispositivi medici, integratori alimentari, medicinali vegetali tradizionali, cosmetici) richiede infatti oggi più che mai un approccio fondato sulle evidenze scientifiche. Troppo spesso questo comparto assume i connotati di una sorta di “area grigia” fra tradizione non validata, opinioni e marketing, col rischio di trascurare un approccio critico circa efficacia, sicurezza e qualità. In tal senso, l’evidence-based medicine, la conoscenza razionale delle formulazioni e l’interpretazione esatta di una normativa sempre più articolata, rappresentano strumenti indispensabili per assicurare informazioni corrette, disporre di prodotti adeguati e di professioniste e professionisti formati a non indulgere in “derive opportunistiche”.

È proprio in questa prospettiva che si colloca il nuovo corso, le cui iscrizioni sono aperte fino al 30 novembre.

I proponenti sono i docenti Renato Bruni per la parte di analisi critica dei prodotti e il controllo di qualità, Marco Biagi per l’esperienza nella validazione sperimentale di efficacia, e Gabriele Costantino per la componente di caratterizzazione e meccanismi d’azione. A loro si affiancheranno docenti di provenienza universitaria e dai diversi ambiti professionali coinvolti.

Il corso è progettato per fornire a mediche e medici, operatrici e operatori sanitari, farmaciste e farmacisti, nutrizioniste e nutrizionisti e altri esperte ed esperti del settore le competenze necessarie per valutare, consigliare e sviluppare in modo efficace e sicuro i prodotti a base vegetale nei rispettivi contesti professionali. Attraverso i contributi di docenti dell’Università di Parma, di ricercatori e ricercatrici, di mediche e medici e di professioniste e professionisti qualificati e attivi nell’industria dei farmaci vegetali, le persone che parteciperanno acquisiranno competenze aggiornate circa la sperimentazione, la formulazione, il controllo di qualità di materie prime e prodotti finiti, l’evoluzione delle normative vigenti e l’interpretazione della letteratura scientifica nel settore dei prodotti per la salute a base vegetale. Un particolare focus sarà dedicato all’individuazione dei contesti idonei all’impiego di prodotti assai diversificati e ai limiti scientifici e normativi entro i quali l’operatrice o l’operatore sanitario è tenuto a operare razionalmente con i limiti dettati dall’attuale stato delle conoscenze, interpretando correttamente mode ed eccessi di marketing.

A partire da gennaio 2026 si prevedono 5 cicli di lezioni a cadenza mensile e con modalità blended tra il venerdì pomeriggio e il sabato pomeriggio, da tenersi alternativamente in presenza e a distanza. Nello specifico, il primo, il terzo e il quinto incontro mensile (gennaio, marzo, maggio) saranno in presenza mentre il secondo e il quarto (febbraio, aprile) saranno a distanza. Completano il percorso un periodo di studio personale con tutoraggio da gennaio a luglio e uno stage da maggio a ottobre con discussione di una tesina a dicembre 2026. Possono iscriversi al corso le persone che possiedano una laurea in Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria, Farmacia, CTF, Biotecnologie, Biologia, Chimica, Professioni Sanitarie, Scienze e Tecnologie Erboristiche o lauree con curriculum comprendente lo studio della biologia farmaceutica, botanica o chimica farmaceutica.