Piantiamo la salute: messo a dimora un albero nel Giardino di Luana in via Stirone

Questa mattina è stato messo a dimora un albero nel Giardino di Luana, nei pressi della sede locale dell’Associazione Comitato Fibromialgici Uniti (CFU – Italia odv), in via Stirone: si tratta di un’iniziativa di alto valore simbolico che vuole rappresentare come i comportamenti che portano al benessere e alla salute vadano sempre “coltivati”. L’evento rientra nell’ambito di “Piantiamo la salute!”, progetto promosso da CFU – Italia odv e dall’Associazione Verdi Ambiente e Società (VAS), con la collaborazione del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari del Reparto di Biodiversità dei Carabinieri e con il patrocinio dei Comuni italiani.

“Piantiamo la salute!” è un’iniziativa nazionale che vuole promuovere i comportamenti virtuosi in tema di ambiente e salute, sottolineando l’importanza di avere cura dell’ambiente per poter avere cura di sé. La messa a dimora dell’albero nel Giardino di Luana di Anmic è stata anche l’occasione per presentare “Fibromialgia a scuola”, progetto per far conoscere ad alunni e docenti questa sindrome cronica e invalidante che colpisce, con sempre maggiore frequenza, anche in età evolutiva.

Al momento hanno partecipato l’Assessore con delega al Verde pubblico Francesco De Vanna, il Vicepresidente della Camera dei Deputati Sergio Costa, il Comandante dei Carabinieri forestali delle province di Parma e Piacenza Pier Luigi Fedele, Sabrina Tagliavini Albanesi, Responsabile rapporti istituzionali CFU – Italia odv, Stefano Zuppello, Presidente VAS e Cinzia Covati, Referente CFU Parma.