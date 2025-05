Picchia la compagna per strada in città e aggredisce i poliziotti: denunciato

La Polizia di Stato ha denunciato un uomo per il reato di resistenza pubblico ufficiale, in ordine ai seguenti fatti.

Nella nottata di oggi, un equipaggio impegnato nell’attività di controllo del territorio, veniva inviato dalla centrale operativa in Strada XXII Luglio dove veniva segnalata la presenza di una donna percossa in strada da un uomo.

Gli operatori giunti sul posto accertavano che l’uomo si era dileguato a piedi nelle vie limitrofe e, mentre una pattuglia della Squadra Volanti rimaneva sul posto per prestare soccorso alla vittima, l’altra pattuglia si metteva alla ricerca del soggetto.

La donna appariva scossa e dolorante. Mentre la stessa veniva soccorsa dai sanitari del 118, l’aggressore tornava sul luogo con fare minaccioso urlando all’indirizzo della compagna e tentando più volte di aprire il portellone laterale del mezzo di soccorso, non riuscendovi solo per l’intervento della polizia.

Entrambi gli equipaggi intervenuti allontanavano il soggetto dall’ambulanza provando in tutti i modi a farlo tornare alla calma. Ma l’uomo, in preda all’ira, continuava a urlare e a sbracciarsi e ai vari tentativi dei poliziotti di contenerlo, reagiva con violenza, strattonando e sgomitando nei confronti degli operatori, continuando a urlare frasi sconclusionate.

Dalla ricostruzione dei fatti da parte di alcuni testimoni, l’uomo, residente in provincia di Ferrara e giunto a Parma per trascorrere il fine settimana con la compagna in vista della partita Parma – Napoli, veniva notato per strada a torso nudo mentre afferrava la donna dal collo scaraventandola a terra e facendola cadere; nella circostanza, il soggetto la insultava e la minacciava di morte.

L’uomo, sprovvisto di documenti di identità, veniva condotto in Questura per gli adempimenti del caso.

Al termine dell’attività di fotosegnalamento, l’uomo, un 40enne proveniente dalla provincia di Ferrara, veniva denunciato all’A.G. per i reati di resistenza a P.U. e lesioni personali aggravate