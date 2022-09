Pietro Vignali interviene su problemi e soluzioni per l’Appennino est

In visita a Palanzano, durante la festa degli alpini, il candidato alla Camera per Forza Italia Pietro Vignali ha ascoltato e poi condiviso con gli abitanti il proprio impegno per il territorio. Un impegno che si fonda su una serie di infrastrutture immateriali e materiali di cui la nostra montagna ha bisogno.

Il primo punto riguarda la necessità di una connessione veloce, che in gran parte della nostra montagna oggi non c’è, perché solo attraverso questa l’Appennino può vedere la nascita o il trasferimento di imprese, un nuovo ripopolamento e anche turismo che chiede sempre più servizi on line: ‘Ciò va accompagnato anche da una politica di defiscalizzazione per chi va ad abitare e per chi crea lavoro e a una viabilità più veloce verso il capoluogo’.

Oggi infatti la Massese ha tempi di percorrenza lunghi e un traffico, che insiste sui paesi, importanti: ‘C’è bisogno – ha detto Vignali – di tutta una serie di varianti da quelle più grandi, di Corcagnano e Langhirano, a quelle più piccole proseguendo per la montagna’.

‘C’è poi un tema di strutture per anziani, poche le case di riposo, e sanitarie con le Case della salute presenti in diversi comuni che dovrebbero prevedere alcuni posti letto per la degenza. Infine – ha concluso Vignali – c’è bisogno di maggiore tutela idrogeologica, che garantirebbe lavoro a molti, e di incremento della Polizia locale che oggi si trova sottorganico’.