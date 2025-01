Prosegue la luna di miele di Pietro Vignali. Dopo l’elezione in consiglio regionale con il record di preferenze in città (leggi), è arrivata la nomina nella segreteria nazionale di Forza Italia.

Scrive il profilo twitter di Forza Italia: “Il Segretario Antonio Tajani ha nominato Pietro Vignali membro della segreteria nazionale di ForzaItalia. Un riconoscimento per gli eccellenti risultati raggiunti in occasione delle elezioni regionali in Emilia-Romagna. Buon lavoro!” PrD