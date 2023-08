Pilotta, la cultura al primo posto… soprattutto nei discorsi… (di Alain Gennari)

Gent.mo Direttore,

la cultura è sempre al primo posto in qualsiasi discorso o dibattito, ma poi? Poi succede che un parmigiano come me voglia portare questa mattina il figlio di 5 anni al Museo Archeologico. L’attenzione ha una durata nella norma, ma fortunatamente i musei gli piacciono e non poco! Un giro di un’oretta all’Archeologico è quello che ci vuole dopo un po’ di giostrine al Parco Ducale.

La realtà però oggi mi ha sorpreso, e non in modo positivo.

Il biglietto del Complesso Monumentale della Pilotta costa ben 16 euro (!) a persona, e non è frazionabile. Se ti interessa solo l’Archeologico, o solo la Galleria Nazionale, o il Teatro Farnese, …fatti tuoi… paghi per tutto. Possibilità di scelta, zero!

Certo con un bambino di 5 anni non avrei mai potuto fare l’intero giro in una mattina, ma magari in 3 o 4 sì, dividendo gli accessi.

Il bello è che giusto sette giorni prima mi trovavo a Udine…. L’accesso ai Musi Civici era circa 9 o 10 euro a persona… MA.. e il ma è maiuscolo, chi accompagna un bambino al museo, entra gratis. Sì, gratis, e gratis l’intera famiglia, perché portare un bambino al museo, fa cultura e magari lo rende una persona migliore domani.

Lo scrivo ancora, chi porta un bambino al museo a Udine, entra GRATIS!

Quindi abbiamo visitato i musei di Udine, e quelli di Treviso, ma stamattina non ho visitato quelli di Parma, la mia città, perché oggettivamente 32 euro (io e mia moglie) per una visita di un’oretta all’Archeologico soltanto, non è proprio un bel modo di fare cultura.

Portare un bambino al Museo a Parma, quindi, ti costa come minimo 16 euro alla volta, e se non vedi tutto, e tutto insieme, fatti tuoi, paghi nuovamente.

Evviva la cultura!

Alain Gennari