Pinardi (Azione): “Il Tardini divide la coalizione di Vignali”

Sullo Stadio Tardini nella coalizione di Vignali Sindaco, si manifestano i primi distinguo .

Il consigliere comunale Pallini sposa, di fatto, lo stadio nuovo in altra parte della città con la possibilità di un nuovo centro commerciale, per sostenere l’investimento da parte della proprietà del Parma Calcio.

Il consigliere comunale Dallatana evidenzia le problematiche che può generare la ristrutturazione del Tardini lamentandosi della “subalternità” del comune ai voleri della proprietà del Parma Calcio.

Vignali in campagna elettorale ha sostenuto, come Guerra, che lo Stadio deve restare lì dov’è, seppur rivedendo e ridimensionando il progetto e, sempre Vignali condivide il percorso partecipato avviato dal comune in gennaio.

Azione Parma si è sempre espressa perché oltre a valutare il restyling del Tardini, il comune prendesse in considerazione e proponesse alla proprietà del Parma Calcio l’ipotesi di un nuovo stadio nell’area di Strada Mercati o comunque a nord della città.

Avere più opzioni da valutare è sempre stata la nostra tesi. L’amministrazione comunale precedente è andata avanti, con scarso confronto con i cittadini, escludendo a priori altre opzioni, con la ristrutturazione del Tardini annunciando, periodicamente, progetti faraonici, poi tutti accantonati.

La nuova Giunta Comunale attraverso il percorso partecipato, forse troppo compresso nel solo mese di gennaio, ha raccolto indicazioni da parte dei cittadini che porteranno ad una nuova versione architettonica del progetto, molto ridimensionato rispetto alle versioni precedenti.

A questo punto è opportuno che la vicenda dello Stadio Tardini venga gestita direttamente e autorevolmente dal Sindaco Guerra che dovrà mettere il consiglio comunale e i cittadini che in questi mesi si sono interessati al tema, nelle condizioni di analizzare sia la nuova versione del progetto sia il piano finanziario sul quale restano per noi i maggiori dubbi per la sostenibilità del project financing.

Massimo Pinardi

Segretario provinciale di Azione Parma