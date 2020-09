Pinardi: “L’Europarlamento condanna Aung San Suu Kyi, cittadina onoraria di Parma”

La Conferenza dei presidenti del Parlamento europeo ha deciso di escludere formalmente la vincitrice del Premio Sakharov Aung San Suu Kyi – cittadina onoraria di Parma – dalla Comunità dei vincitori dello stesso premio e da tutte le attività legate ad esso.

Lo riferisce in una nota l’Europarlamento.

La decisione sancisce la sua inerzia e la sua accettazione dei crimini in corso contro la comunità Rohingya in Myanmar.

Nel 1990 il Parlamento europeo ha assegnato il Premio Sakharov per la libertà di pensiero ad Aung San Suu Kyi, allora leader dell’opposizione birmana, per aver incarnato la lotta per la democrazia del suo paese. Un anno dopo, ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace.

Indubbiamente si tratta di un chiaro segnale di condanna nei confronti della signora Suu Kyi, un tempo considerata la paladina dei diritti umani dalla comunità internazionale.

Massimo Pinardi