Pini e Rainieri (Lega): “L’inerzia delle amministrazioni di sinistra ha fatto perdere valore alle Terme Sant’Andrea”

“Sulle Terme di Sant’Andrea 9 anni di favole e malagestione delle amministrazioni comunali di sinistra”. Così Martina Pini, consigliera comunale di minoranza a Medesano ed esponente della Lega ha commentato l’ultima deliberazione approvata nell’ultimo Consiglio comunale dalla sola maggioranza sull’impianto termale della frazione.

“Invece di cercare un compratore della quota di maggioranza del Comune da vendere per legge, che garantisse investimenti per il rilancio della struttura mantenendo e sviluppando le sue funzioni termali, le amministrazioni di Ghidini e Giovannelli hanno traccheggiato in attesa di non si sa che cosa – ha proseguito Pini – Ora il Comune ha anche perso i diritti di socio e non può più partecipare alla gestione. In tutti questi anni di inerzia la struttura si è deteriorata notevolmente. L’esito molto probabile della futura alienazione sarà quello di un acquisto per un valore irrisorio rispetto a quello indicato nell’unica perizia esistente, fatta nel 2013 quando ancora la sinistra non amministrava Medesano. E il compratore non prenderà impegni per investimenti sulla funzione termale. Anzi, sarà libero di gestire, se non addirittura trasformare la struttura senza dovere tenere in nessun conto gli interessi pubblici”.

“Vedremo di interessare anche la Regione per una soluzione che possa consentire il rilancio delle Terme di Sant’Andrea – ha quindi aggiunto Fabio Rainieri vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, anche lui esponente della Lega – È una struttura andata in crisi come tante altre stazioni termali tradizionali ma con ancora grandi potenzialità turistiche e curative che le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di far sviluppare. Se c’è stata una malagestione che ha portato ad una rilevante perdita di questo patrimonio pubblico, tutte le amministrazioni del territorio devono essere impegnate per trovarvi un rimedio”.