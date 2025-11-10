Quotidiano online di Parma

Pioggia di medaglie per il Nuoto Club 91 Parma al 5° Trofeo Coopernuoto di Carpi

Ottimi risultati per gli atleti accompagnati dal tecnico Davide Varoli: Meli e Rizzi sugli scudi, Bellarosa completa il podio con due bronzi

di Tatiana Cogo

Un successo la prima uscita stagionale per gli atleti categoria del Nuoto Club 91 Parma asd/NS Emilia al 5° Trofeo Coopernuoto in vasca da 25 metri a Carpi.

Tante le medaglie conquistate e tanti tempi limite migliorati per gli atleti accompagnati dal tecnico Davide Varoli.

Due oro li vince Valentina Meli categoria Juniores dominando la rana nei 50 con il tempo di 33.96 e i 100 rana in 1.13.81.

Un oro e due argento per Valentina Rizzi categoria Juniores che si migliora nei tempi personali, oro neo 50 dorso in 30.11 , argento nei 50 stile libero in 27.77 e 100 dorso in 1.05.31

Le altre medaglie sono state conquistate da Martina Bellarosa categoria Juniores, bronzo nei 400 misti in 4.57.19 e 100 farfalla in 1.04.00.

Positive anche le prove degli altri atleti in gara con sensibili miglioramenti cronometrici.

