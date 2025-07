Piscina di Traversetolo, raggiunti i 500mila euro di finanziamento da imprenditori locali

Un nuovo, importante passo avanti è stato compiuto verso la realizzazione della piscina a Traversetolo: nei giorni scorsi, si sono raggiunti i 500mila euro di finanziamento da parte di imprenditori locali. Il progetto del nuovo impianto natatorio predisposto dal Comune prevede, infatti, che il costo complessivo di un milione e 500mila euro venga coperto per 1/3 da risorse comunali, per 1/3 grazie a un contributo da bando regionale – che l’amministrazione si è aggiudicata a marzo scorso – e per 1/3, appunto, attraverso erogazioni liberali di aziende del territorio.

La piscina verrà costruita al Lido Valtermina nell’area attualmente occupata dal bocciodromo, per la cui demolizione e ricostruzione il Comune è in attesa di riscontro per un ulteriore finanziamento regionale. Il progetto di fattibilità, che prevede una piscina semi olimpionica scoperta di 25×12,5 metri e una seconda piscina di 6×12,5 metri con copertura mobile, è stato condiviso con aziende specializzate, associazioni e imprese del territorio e ha trovato riscontro più che positivo nelle realtà locali.

“È con grande soddisfazione – commenta infatti l’assessore al Bilancio Michele Lanzi – che prendiamo atto che diciotto aziende locali, entro il 30 giugno scorso, hanno formalizzato il proprio impegno per contribuire ad arrivare ai 500mila euro di finanziamento facendo domanda sul portale del Dipartimento dello Sport così da ottenere il credito d’imposta Sport Bonus 2025”. E non era un esito così scontato. “Il progetto della piscina – prosegue Lanzi – conteneva infatti alcuni step non banali da raggiungere: da una parte, ottenere il finanziamento regionale, dall’altra, avere il contributo dei privati. La risposta che abbiamo ottenuto ci conferma due cose: la nuova piscina è un’infrastruttura che il territorio richiede e aspetta da tempo; il lavoro dell’amministrazione, lungo e approfondito, è stato apprezzato dalle aziende, che hanno scelto di contribuire a questo impianto sportivo” Aziende alle quali va il grande ringraziamento del sindaco Simone Dall’Orto e della giunta. “Anche oggi mi trovo a esprimere il ‘grazie’ mio personale e di tutta l’amministrazione a imprenditori locali che da sempre ci sono vicini e che ci aiutano con le loro risorse a concretizzare interventi a beneficio di tutta la comunità – dichiara Dall’Orto -. In questo caso, per migliorare le infrastrutture sportive e offrire alla cittadinanza maggiori occasioni di sport e di benessere, in altri contribuiscono a portare sul territorio eventi culturali di altissima qualità o a proporre iniziative di valore sociale.”

Le aziende che hanno contribuito sono: Continental Semences Spa, All Glass Spa, Vetromeccanica Srl, San Paolo Srl del gruppo Salumificio Coati S.p.a., Modulcasa Line Spa, Racof Srl, Rosa Dell’Angelo, Parma Is, Supermercato Conad Traversetolo, Cavalli Gianfranco Srl, Salumificio Trascinelli Pietro Srl, Mister Pet Spa, Fratelli Beretta, Agliari Sergio Trasporti Srl, Supermercato Famila Traversetolo, Emiliana Conglomerati Spa, Fornovo Gas Spa, Montanari & Gruzza.