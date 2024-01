Più di 5.500 persone a “Mi prendo il mondo”

Strepitoso successo per la prima edizione di “Mi prendo il mondo – In dialogo con le nuove generazioni su formazione, crescita, lavoro”, nuova iniziativa ideata dal Salone Internazionale del Libro di Torino, insieme con il gruppo di ragazze e ragazze tra 15 e 23 anni riunito nella “Direzione futura”, in collaborazione con la Città di Parma e con il sostegno di Fondazione Cariparma.

Un pubblico di oltre 5.500 lettrici e lettori, composto soprattutto di giovani, ha affollato il Paganini Congressi di Parma da giovedì 25 a domenica 28 gennaio 2024 a Parma, dove si sono svolti dialoghi, lezioni magistrali e incontri con autrici e autori, divulgatrici e divulgatori, giornaliste e giornalisti, scelti per il loro sguardo sul mondo, la loro visione sui temi dell’attualità, la loro capacità di immaginare il futuro, le loro storie e le loro esperienze in grado di fungere da esempio per le nuove generazioni.

«Per noi della “Direzione Futura”, “Mi Prendo il Mondo” ha rappresentato prima di tutto una possibilità: la possibilità di prendere parola, farci presenti, renderci visibili. La possibilità di dimostrare che abbiamo la voglia e la capacità di partecipare e renderci protagonisti del nostro presente e del nostro futuro. Tutto questo non sarebbe stato possibile se non avessimo trovato persone e istituzioni decise a prenderci sul serio, ad aprirci le porte e a condividere gli strumenti per cambiare le cose. In questi 4 mesi si è costruito un rapporto bellissimo fondato sull’ascolto reciproco e la collaborazione. Insieme abbiamo lavorato alla preparazione di questi quattro giorni di dialoghi ed eventi. E dopo la progettazione c’è stata la messa in opera del progetto, e la realizzazione degli incontri con ospiti dal mondo della cultura, delle arti e dello sport. Ospiti che ci hanno sorpreso per la loro genuinità e la loro prontezza all’ascolto. Sono stati proprio loro a donarci nuovi punti di vista che noi possiamo indossare come occhiali per vedere tutte le sfumature della nostra vita, nuovi percorsi, nuovi orizzonti. E ora non ci resta che raggiungerli, e prenderci il mondo». Le ragazze e i ragazzi della Direzione futura.

«La prima edizione di “Mi prendo il mondo” è stata esattamente come l’avremmo voluta: un pubblico numeroso e appassionato ha gremito le sale del Parco della Musica e tra loro un numero altissimo di giovani, che non è né usuale, né semplice coinvolgere in incontri come questi. Il valore “ispirazionale” su cui queste giornate hanno fondato il loro programma si è espresso nella sua forma più concreta e il passaparola in città ha portato al sold out di moltissimi appuntamenti.

Ringrazio il Salone Internazionale del Libro per aver accettato di scommettere su Parma e cominciamo a lavorare subito per l’edizione 2025 e per rafforzare sempre di più questo progetto così innovativo». Michele Guerra, Sindaco Città di Parma

«La direzione di “Mi prendo il mondo” è quella giusta ed è stata tracciata dalle ragazze e dai ragazzi che si sono riuniti nella “Direzione Futura”, scegliendone il nome. Una strada che porta a un confronto intergenerazionale, dove si indagano valori, bisogni, passioni e priorità. Il palcoscenico per farlo è la città di Parma che ha deciso di investire in modo così pieno sulle politiche giovanili, con uno sguardo all’Europa. Grazie a tutti coloro che sono intervenuti in questi giorni, che hanno partecipato a queste entusiasmanti giornate e che ci aiuteranno in futuro a sviluppare questo luminoso percorso.».

Silvio Viale, Presidente Associazione Torino, la Città del Libro

Diverse le aree che sono state al centro del dibattito, aperto non solo ai giovani, ma a tutto il pubblico della città: letteratura, scienza, imprenditoria, ambiente, giornalismo, filosofia, diritti e pari opportunità, moda, viaggi, sport.

Tra le ospiti e gli ospiti che hanno registrato il tutto esaurito: la scrittrice Chiara Valerio con la lectio magistralis La matematica è un superpotere; lo scrittore e insegnante Alessandro D’Avenia con la lectio magistralis C’ero una volta: la sfida di essere vivi e non solo viventi; Francesco Costa, vicedirettore de il Post, con Dialoghi per informarsi meglio; lo scrittore Marco Malvaldi e la filosofa ed editrice Maura Gancitano; il filosofo della biologia ed evoluzionista Telmo Pievani con la lezione Non è la fine del mondo (ma potrebbe essere la nostra); Chiara Tagliaferri con la lectio Vestire il mondo che cambia; Vincenzo Schettini, il professore di fisica con un milione di follower su Instagram; Nicolò Balini, viaggiatore e autore del canale YouTube @HumanSafari @HumanSafari, con l’incontro Ovunque. Viaggiare per scoprire il mondo; Leo Ortolani con l’appuntamento dedicato al fumetto Oltre i confini del mondo; la nuotatrice paralimpica Giulia Ghiretti e lo sciatore nautico paralimpico Daniele Cassioli con l’incontro Riprendersi il mondo attraverso lo sport.

Tra gli altri affollati appuntamenti: gli interventi di Annalisa Camilli e Benedetta Tobagi sulle figure di coraggiose giornaliste italiane come Tina Merlin; l’incontro con il medico e salutista Franco Berrino; il dialogo tra la filosofa Giorgia Serughetti e lo scrittore Jonathan Bazzi dal titolo Libere tutte, liberi tutti; il dialogo tra l’imprenditore Federico Marchetti e il giornalista Luca Sommi; l’incontro con la co-fondatrice di Will_Ita Imen Jane; l’appuntamento con la manager Virginia Stagni, l’esperta di orientamento e lavoro under 35 Fabiana Andreani, Chiara Catozzi del gruppo Chiesi Farmaceutici e Rossana Cupri di Iren Ambiente; l’incontro con l’imprenditore digitale Raffaele Gaito.

Il programma è stato curato dal Salone Internazionale del Libro di Torino insieme ad un gruppo composto da più di 50 studentesse e studenti di Parma e del territorio parmense, di età compresa tra i 15 e i 23 anni, che hanno aderito a una call, riunitisi nella “Direzione futura”. Attraverso riunioni settimanali hanno dato voce alle proprie passioni, proposto i temi degli incontri, valutato i nomi delle ospiti e degli ospiti.

Il programma delle grandi lezioni è stato arricchito da workshop, laboratori, attività, presentazioni realizzati dalle realtà culturali territoriali, in collaborazione con il Salone del Libro. Scuole medie e scuole superiori, Università, librerie, biblioteche civiche e associazioni che hanno proposto progetti rivolti a diverse fasce di età, per piccoli e grandi, con al centro la riflessione sull’attualità e sulla partecipazione giovanile, a partire dai libri e dalle esperienze realizzate.

“Mi prendo il mondo” si inserisce nel percorso di candidatura della Città di Parma a European Youth Capital 2027 e in un contesto territoriale caratterizzato dalla presenza di Università e Istituti di formazione di alto livello, da un tessuto economico e imprenditoriale innovativo, capace di favorire opportunità di crescita per giovani, e da una storia prestigio culturale di rilievo, che rendono da sempre Parma luogo privilegiato di incontro.

Al Paganini Congressi lettrici e lettori sono stati accolti dal Bookshop “Mi prendo il mondo”, una grande libreria tematica, organizzata da sette librerie della città che hanno proposto i libri degli ospiti in programma. Presenti diversi desk con servizi di orientamento per i giovani, proposti dalla Camera di commercio dell’Emilia-Romagna e Informagiovani del Comune di Parma Assessorato alla Comunità giovanile gestito da cooperativa Auroradomus – Gruppo cooperativo Colser-Auroradomus.

