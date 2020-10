Più visite per l’ambulatorio di Endocrinologia pediatrica del Maggiore: il servizio passa da 3 a 5 giorni a settimana

Si rafforzano le attività dell’ambulatorio di Endocrinologia e Auxologia pediatrica dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria. L’ambulatorio si occupa della presa in carico diagnostica e terapeutica e del follow-up dei bambini che presentano problemi endocrinologici, della crescita e dello sviluppo. Afferisce alla Clinica pediatrica diretta da Susanna Esposito e, sotto la responsabilità di Maddalena Petraroli e con la collaborazione di Viviana Patianna, da questa settimana offre orari di visita più ampi e percorsi di cura multidisciplinari, in collaborazione con altre strutture.

In particolare, le visite ambulatoriali saranno effettuate dal lunedì al venerdì dalle 8.30 fino al primo pomeriggio nell’area ambulatoriale al 1° piano dell’Ospedale dei Bambini Pietro Barilla, con l’offerta aumentata da 3 a 5 giornate alla settimana. Le prestazioni specialistiche per le prime visite possono essere prenotate tramite Cup e con richiesta del SSN (tel. 800.629444), per i controlli è attivo il numero degli ambulatori (tel. 0521.702213).

L’ambulatorio propone percorsi personalizzati, con la possibilità di effettuare indagini laboratoristiche, test di stimolo farmacologici, esami genetici ed esami strumentali volti ad una accurata e completa diagnosi delle patologie endocrinologiche. La diagnostica si serve di strumenti e tecnologie di alta sensibilità e precisione, software per la valutazione auxologica specifica, dosaggi ormonali basali e test di stimolo farmacologico. “Il nostro obiettivo – precisa Susanna Esposito, direttore della Clinica Pediatrica – è stato quello di implementare la presa in carico multidisciplinare dei nostri pazienti. Attività che stiamo portando avanti anche con un Ambulatorio multidisciplinare dedicato alle malattie rare e alle sindromi genetiche, condiviso con la Neonatologia e la Genetica Medica”.