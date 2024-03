Pizzarotti a Bruxelles alla congresso di ALDE: imprescindibile l’alleanza con Calenda

Nelle giornate del 20 e 21 marzo, si è tenuto a Bruxelles il Congresso Straordinario dell’Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l’Europa (ALDE), evento significativo che ha dato il via alla campagna per le prossime elezioni europee e ha visto l’adozione del Manifesto Elettorale.

Il Presidente di +Europa, Federico Pizzarotti, ha partecipato al congresso in rappresentanza del partito, mentre in Italia è attivamente impegnato nella costruzione di un’ampia e coerente alleanza tra le forze liberali, europeiste e progressiste. Un’alleanza che non può prescindere da Azione di Carlo Calenda, importante partito italiano della famiglia Liberale con cui +Europa condivide molte battaglie, ideali e radici comuni.

Durante il congresso, l’Alde Party ha designato tre candidati alla Commissione: Sandro Gozi per il PDE e Valérie Hayer di Renaissence, Marie-Agnes Strack-Zimmermann per il FDP e Sandro Gozi per il PDE. La scelta di non presentare un candidato capolista, come fatto dai popolari e dai socialisti, rappresenta una sfida al sistema dei “candidati capolista” (Spitzenkandidaten), sottolineando la necessità di riforme come liste transnazionali che consentano ai cittadini di votare indipendentemente dal Paese di appartenenza.

A Bruxelles, il Presidente Pizzarotti ha incontrato la delegazione Ucraina guidata da Kira Rudik, Parlamentare di Kiev, leader del partito Golos e Vicepresidente di ALDE, per ribadire il pieno sostegno del nostro partito e dei liberali italiani alla difesa dell’Ucraina dall’ ingiustificata aggressione Russa.

Il Congresso Straordinario dell’Alde si è quindi concluso con un forte messaggio di impegno per un’Europa unificata, progressista e inclusiva, pronta a fronteggiare le sfide del futuro.