Pizzarotti (Azione): “Al parlamento europee mi occuperò dei problemi degli agricoltori”

“In queste settimane sto incontrando decine di imprenditori e titolari di aziende agricole familiari. Proprio negli ultimi giorni mi sono confrontato con diverse realtà storiche attive in Emilia Romagna e in Veneto. Gente che lavora dall’alba al tramonto, 365 giorni l’anno, senza sosta. Per loro non esistono ferie, permessi per malattia, paghe straordinarie o altre agevolazioni. Per loro esiste solo la possibilità di piegare la schiena e darsi da fare per comporre uno stipendio dignitoso per sé e per i propri figli.”

Lo scrive Federico Pizzarotti, candidato alle elezioni europee per Azione.

“Per consentire a queste imprese di continuare a operare sul territorio occorre creare appositi bandi europei e destinare risorse a questo comparto fondamentale per la nostra economia. Le risorse dell’Unione europea non devono disperdersi nelle pieghe burocratiche, ma arrivare direttamente alle famiglie e alle aziende.

L’inflazione e il continuo aumento del costo delle materie prime ha reso la vita difficile a tante persone, che la politica deve aiutare in modo concreto, non solo a parole.

Al Parlamento europeo mi occuperò proprio di questo, facendomi portavoce delle realtà che rappresentano il tessuto sociale su cui si regge il nostro Paese.”