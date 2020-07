Pizzarotti: “Dal Piano Italia Veloce ci attendiamo fatti concreti, non annunci”

“Sul piano delle opere da sbloccare per far ripartire l’Italia vedo già i partiti di maggioranza e opposizione che si scannano e recriminano opere da ultimare e non inserite all’interno del piano. Ma ci mancherebbe: l’Italia purtroppo è piena di opere incompiute, non è sufficiente un unico piano per ultimarle tutte.”

Lo scrive il sindaco Federico Pizzarotti sulla sua pagina Facebook.

“È fondamentale che ciò che ha annunciato il governo Conte si attui davvero: per troppo tempo il Paese ha dimostrato di parlare tanto e di fare poco, perciò è essenziale che questo piano non rimanga soltanto sulla carta. Se l’Italia deve correre veloce, non lo faccia solo a parole. Attendiamo il governo alla prova dei fatti, gli annunci sono positivi ma non bastano.

Su Parma: sono soddisfatto che sia stata inserita la Pontremolese, un’opera su cui ci battiamo da tempo. È stato ascoltato il territorio che da anni investe tempo e lavoro sul progetto, strategico non solo per la città ma anche per il nord Italia. Doveva essere inserito nel piano e così è stato.

Una volta completata la Pontremolese, Parma è dotata di sufficienti infrastrutture per crescere? No, siamo i primi a sostenerlo. Ci sono altri progetti fondamentali su cui stiamo lavorando, come lo sviluppo del nuovo aeroporto, la fermata Alta Velocità presso le Fiere, e altre infrastrutture stradali. Sono opere strategiche sia per noi che per l’Emilia.

Sulla prima, l’aeroporto, stiamo lavorando assieme alla Regione, che ha posto la necessaria attenzione; sulla seconda, la fermata Alta Velocità, stiamo invece attendendo uno studio di fattibilità richiesto da noi al Ministero, che su nostro invito è stato ricevuto in Comune l’inverno scorso.

In entrambe le operazioni Parma c’è e lavora come deve fare per portare a casa il risultato: con metodo e attraverso i giusti passaggi.

Recriminare, come fanno i partiti di opposizione, che Parma sia stata dimenticata dal piano è semplicemente illogico. Piuttosto, e qui sono con loro, è fondamentale che la conferenza stampa di Conte non rimanga semplicemente un annuncio a reti unificate.

Ora che è stato presentato il piano, il governo lo porti a compimento, senza se e senza ma. All’Italia non servono annunci ma fatti concreti.”