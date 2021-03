Pizzarotti e Guerra salutano l’Antica Cappelleria Vender che chiude dopo oltre un secolo di attività

Il Sindaco Federico Pizzarotti e l’Assessore Michele Guerra hanno voluto salutare i titolari dell’Antica Cappelleria Vender. La storica attività, dopo oltre un secolo (inaugurata nel 1900 come riporta la targa incisa sotto la vetrina), all’arrivo della prossima Pasqua, chiuderà i battenti. Lella e Filippo Vender hanno ricevuto dalle mani del Sindaco il volume di immagini Parma My Love, che racconta un viaggio in immagini all’interno della città.

Tra le pagine c’è anche uno spazio dedicato alla Cappelleria di Piazza della Steccata, avviata inizialmente sul lato opposto della Piazza, su Via Garibaldi, da Pietro Vender che acquistò la licenza da un precedente cappellaio e che, nel 1923, si trasferì negli attuali locali che divennero una grande cappelleria con la parte esterna in ferro battuto e l’arredamento interno realizzato da ebanisti parmigiani. La cappelleria Vender sarà riconvertita in una nuova attività che si aprirà anche al primo piano, (fino agli anni ’50 laboratorio), ma manterrà la sua veste storica che fa parte di quella di Parma.

Per generazioni, non solo un acquisto, ma anche solo passare davanti a questo negozio elegante è stato per i parmigiani un’abitudine di bellezza e di città.