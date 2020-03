Pizzarotti: “Eliminiamo le righe blu e i parcheggi con disco orario”

“A partire da domani, con una ordinanza immediatamente eseguibile, disporrò l’eliminazione delle righe blu e dei parcheggi con disco orario fino al 3 di aprile.”

Lo rende noto il sindaco di Parma Federico Pizzarotti.

“Rimarrà attiva la ZTL in quanto non ci sono esigenze specifiche, che non siano già fruibili come al solito, per entrare in centro. I negozi sono prevalentemente chiusi, salvo gli alimentari, e si può parcheggiare nei parcheggi in struttura o a raso nelle vicinanze, ma fuori ZTL, come sempre. Se ci fossero motivi famigliari specifici scriveteci per fare una valutazione caso per caso.”