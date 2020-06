Pizzarotti: “Il M5S non è altro che una fake news. Parlare di loro è tempo tolto al rilancio del Paese”

“Mi si chiede da più parti come mai il MoVimento 5 Stelle viva la sua (ennesima) crisi. Non è la prima, non sarà l’ultima: il Movimento 5 Stelle si è mostrato una Fake News lenta e progressiva dall’inizio del suo mandato politico, cioè dall’insediamento in Parlamento in poi. Lentamente ma in modo progressivo.”

Lo scrive il sindaco di Parma Federico Pizzarotti sulla sua pagina Facebook.

“Questo perché è riuscito a rimangiarsi le sue regole fondamentali e fintamente granitiche, quindi assolutamente inapplicabili. Sarebbe bastato guardarsi in faccia e riconoscere i propri errori o l’inapplicabilità dei propri dogmi bambineschi: mai alle alleanze o mai più di due mandati, ad esempio (ma gli esempi potrebbero essere molteplici).

Nulla rimane mai un dogma. E chi crea fortificazioni attorno ai propri dogmi, soprattutto in politica, dura la velocità di un battito d’ali: la politica non è bianca o nera, ma sfumata come sono tante e variegate le sfumature dell’uomo.

Quando ne facevo parte mi accorsi che nel lungo periodo sarebbe crollato su se stesso come un castello di carta. Allora, per prevenire ogni possibile crisi, chiesi pacatamente un congresso (chiamatelo come volete) per fare sintesi tra le varie anime che lo popolano. Fui additato come profanatore dai Savonarola dell’epoca.

Poi, alla fine, da quel fiume scavato su false promesse ho visto passare davvero tanti cadaveri, metaforicamente parlando. Perché il tempo è sempre galantuomo.

Ora vedo che quel congresso lo richiama a gran voce chi, fino a ieri, faceva il Savonarola (… povero Beppe, utilizzato ancora una volta in questa “guerra” politica contro il suo prediletto). Sette anni dopo quella mia richiesta ci sono arrivati anche loro. Solamente che è troppo tardi: i buoi sono già scappati.

Non mi si chieda cosa penso di questa (ennesima e inutile) crisi, perché è sotto gli occhi di tutti: la politica è molto più nobile e seria di chi la riduce a dogmi, scaramucce interne, principi morali.

C’è un Paese che ha bisogno di essere indirizzato verso una crescita e una rinascita. Parlare del Movimento 5 Stelle è togliere tempo a questo necessario rilancio.”