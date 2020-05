Pizzarotti: “Primo e ultimo avvertimento: no a assembramenti o richiudo”

“Abbiamo superato mesi difficilissimi e drammatici in cui i morti si contavano a decine al giorno. Siamo arrivati a questo punto mettendo in conto un prezzo pesante per tutti. Non lo abbiamo fatto per fare 100 passi indietro nel rispetto delle regole. Non lo abbiamo fatto per ripartire da zero, ma per andare avanti sconfiggendo il virus.”

Lo scrive oggi il sindaco Pizzarotti sulla sua pagina Facebook.

“O ci mettiamo in testa che la fase 2 non significa ‘Fare quello che si vuole e chissenefrega delle regole’ o mi vedo costretto a nuove ordinanze restrittive già nei prossimi giorni, da subito. Non mi piace fare il sindaco che redarguisce, ma non ho intenzione di mettere a rischio la salute dei parmigiani.

Quando si dice “No assembramenti” “obbligatorie le mascherine” e “rispetto della distanza” significa che tutti devono rispettare queste semplici regole.

Da domani torno a girare il centro per controllare la situazione: se dovessi vedere altre situazioni come quelle in foto, partono le ordinanze e ritorniamo alle vecchie restrizioni. Fatelo anche per le famiglie di tutte le persone che con questo settore ci vivono, perché il danno lo fate a loro.

Gestori vigilate, perché se chiudiamo sarete voi a pagarne le conseguenze.

Lo dico adesso e poi non lo dico più.”