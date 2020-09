Pizzarotti saluta il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Salvatore Altavilla

Il Sindaco Federico Pizzarotti ieri pomeriggio ha ricevuto il Comandante Provinciale dei Carabinieri il Colonnello Salvatore Altavilla che tra pochi giorni concluderà il suo mandato nella nostra città per dedicarsi al suo nuovo incarico presso l’Istituto Superiore di Tecniche Investigative dell’Arma dei Carabinieri nei pressi di Roma.

Il Colonnello Altavilla ha ringraziato il Sindaco per il buon lavoro svolto in stretta sinergia fin dal giorno del suo arrivo: “Abbiamo instaurato una collaborazione proficua come Istituzioni che si occupano di sicurezza ed abbiamo anche valorizzato e creato un ponte con la collettività”.

Dalla prossima settimana si insedierà nella nostra città il Colonnello Pasqualino Toscani ora Comandante del Gruppo Carabinieri di Ostia.