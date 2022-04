“Il mio saluto ai concittadini e alla città che mi ha visto crescere come uomo, come cittadino, come sindaco.

Da domani tornerò a essere cittadino, ma anche da cittadino non smetterò di sostenere che #Parma merita tutto, tutto, il nostro ottimismo e coraggio.

Niente da aggiungere, se non: grazie Parma.”

E’ con queste parole e con il video che segue che Federico Pizzarotti ha salutato la città di cui è stato sindaco per dieci anni.