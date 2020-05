Pizzarotti visita la mensa di Padre Lino

Il Sindaco Federico Pizzarotti e il Capo di Gabinetto Francesco Cirillo hanno accolto l’invito a pranzo della Mensa di Padre Lino.

In un periodo, come quello che stiamo vivendo, in cui la solidarietà è stata ed è fondamentale per la città di Parma, il Sindaco e il Capo di Gabinetto hanno visitato il cuore pulsante di un monumento alla carità per i parmigiani, la mensa, che dal 1962 accoglie in Oltretorrente chi ha bisogno.

Ad accoglierli il responsabile Padre Andrea Grossi e tanti volontari che ogni giorno, insieme a lui, collaborano a non sguarnire una tavola aperta a tutti.