Platani di P.le Sicilia: il Presidente Rossi ha incontrato le associazioni ambientaliste

Il Presidente della Provincia Diego Rossi ha incontrato stamattina a Palazzo Giordani una delegazione delle associazioni ambientaliste, riunite nella “Rete Parma dimensione umana” L’incontro ha avuto per oggetto i sette platani che sorgono sull’area verde di P.le Sicilia, dove è stata recentemente posata la prima pietra del nuovo edificio scolastico che ospiterà una palestra e 9 aule, a servizio dell’intero plesso di via Toscana.

La delegazione, con la portavoce Ximena Malaga Palacio, ha fatto presente la contrarietà delle associazioni al taglio delle piante, ha chiesto per ogni futuro intervento edilizio della Provincia delle linee guida compatibili con lo stato di emergenza climatica di Parma, tese a mantenere il verde della città e a rinaturalizzare ove possibile, considerando le aree verdi come spazi indisponibili.



Il Presidente Rossi ha spiegato che l’area di P.le Sicilia, di proprietà della Provincia, è adiacente alla ferrovia, pertanto occorre rispettare la distanza minima per edificare imposta dalla normativa vigente, cioè 30 metri dalla scarpata ferroviaria, questo ha comportato che l’edificio previsto sia a ridosso della strada, lasciando un’area verde per l’attività all’aperto, ma sacrificando, purtroppo, i platani. Il progetto prevede però la ripiantumazione nella stessa area di 7 piante a compensazione di quelle da abbattere, oltre ad alcuni arbusti. Inoltre ha ricordato che nella stessa area nell’autunno scorso sono state piantumante altre 85 piante nell’ambito dell’iniziativa “Kilometro verde Parma”.



Il Presidente Rossi ha inoltre assicurato per le prossime costruzioni un confronto preventivo con le associazioni ambientaliste e ha preannunciato che il prossimo intervento di edilizia scolastica sarà in via Pintor (ex sede Ltt), che non prevede consumo di suolo, ma il recupero di un edifico inutilizzato, con riqualificazione del quartiere e rigenerazione urbana.