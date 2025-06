Play the Games – Special Olympics Italia 2025: dal 27 al 29 giugno a Parma, Busseto, Collecchio e Salsomaggiore

I Play the Games, giunti alla loro settima edizione, rappresentano un grande evento sportivo nazionale diffuso, articolato in sei tappe ospitate in diverse regioni italiane. Coinvolgono migliaia di atleti, con e senza disabilità intellettive, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi in competizioni di sport tradizionale e unificato. Le discipline in programma includono: Atletica, Badminton, Bocce, Bowling, Danza Sportiva, Equitazione, Ginnastica Artistica e Ritmica, Karate, Judo, Nuoto, Pallavolo, Rugby, Tennis e Tennistavolo.

In provincia di Parma appuntamento dal 27 al 29 giugno a Parma, Busseto, Collecchio. Salsomaggiore.

I numeri sono davvero significativi: circa 1000 tra atlete/i e atleti partner nelle diverse discipline, tra cui atletica, bocce, pallavolo, tennis tavolo, tennis, ginnastica ritmica, karate/judo, rugby ed equitazione. A questi si aggiungono 1700 partecipanti tra volontari, famigliari, giudici gara e arbitri, tecnici nazionali e regionali.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina durante una conferenza stampa da Michele Guerra Sindaco di Parma; Marco Bosi Assessore allo Sport del Comune di Parma; Giammaria Manghi Coordinatore delle Politiche Sportive della Regione Emilia Romagna; Cristiano Previti Direttore Generale Special Olympic Italia. Con loro anche Roberto Ghiretti Vice Presidente Nazionale di Special Olympics Italia.

Erano presenti alla conferenza Luciano Mioni Delegato CIP – Comitato Italiano Paralimpico ed i rappresentanti dei Comuni di Collecchio, con la Sindaca Maristella Galli, di Salsomaggiore con il Sindaco Luca Musile Tanzi e di Busseto con l’Assessore allo Sport Nicolas Passera. Con loro hanno partecipato anche Letizia Manneschi Presidente Lions Club Salsomaggiore coordinatrice villaggio salute e medici sugli impianti e Francesco Mosca atleta che ha partecipato ai Giochi Mondiali Invernali Special Olympics a Torino 2025.

Il Sindaco Michele Guerra ha dichiarato: “La realizzazione di “Play the Games – Special Olympics Italia 2025” a Parma e nei Comuni di Collecchio, Busseto e Salsomaggiore rappresenta un tassello importante in ciò che Parma e la sua provincia stanno facendo per l’inclusione sportiva. Vuol dire portare qui tante atlete e tanti atleti che verranno a misurarsi nel nostro territorio e che lo riempiranno non soltanto della loro forza sportiva e della loro capacità agonistica, ma anche della gioia che questa manifestazione porta con sé. Parma è davvero onorata di poter ospitare questa iniziativa, contraddistinta da una formula diffusa che ci permette di lavorare in collaborazione tra il capoluogo e altri Comuni del territorio. Nello Sport Plan e nei principi sportivi della città di Parma c’è un forte impegno sul tema dell’inclusione, su cui investiamo ogni anno tante risorse economiche. Quindi avere qui questo appuntamento significa muoversi in perfetta sintonia con i principi che animano l’Amministrazione.”

Giammaria Manghi Coordinatore delle Politiche Sportive della Regione Emilia Romagna ha commentato: “La Regione sostiene da tre anni Special Olympics nella convinzione che lo sport possa esercitare un ruolo molto importante nell’accoglienza, nella valorizzazione delle diversità e del pluralismo delle persone e quindi della crescita collettiva. Parliamo di una delle manifestazioni più mature messe in campo nella costruzione della città dell’uomo”.

Marco Bosi, Assessore allo Sport del Comune di Parma, ha sottolineato: “Siamo orgogliosi di ospitare questo evento, un riconoscimento al lavoro fatto da Special Olympics in questi anni sul territorio. Parma ambisce ad essere una città inclusiva soprattutto nello sport: lo faremo, per esempio, per la nuova palestra inclusiva di Moletolo, ma anche con la candidatura a città europea dello sport inclusivo per il 2027. Eventi come questo costituiscono una opportunità per i ragazzi e le ragazze ma anche un modo per veicolare il valore dello sport inclusivo ed avvicinare i giovani allo sport”.

Roberto Ghiretti Vice Presidente Nazionale di Special Olympics Italia ha commentato: “Play the Games è un momento straordinario di integrazione con 800 atleti con disabilità intellettiva e relazionale e 400 atleti che li accompagneranno in un gioco integrato. Ricordo che 60 anni fa c’era la segregazione per questi ragazzi e ragazze e oggi siamo arrivati a giocare tutti insieme. Si tratta di un dato molto importante. Ci sono 10 sport e 4 Comuni coinvolti a testimonianza di un momento altamente educativo e di inclusione vera”.

Cristiano Previti Direttore Generale Special Olympic Italia ha rimarcato: “Dal 27 a 29 giugno si tiene a Parma e nei Comuni di Busseto, Collecchio e Salsomaggiore la più grande manifestazione di sport inclusivo che Special Olympics abbia organizzato in Emilia Romagna con mille atleti con e senza disabilità intellettiva impegnati in dieci discipline sportive”.





Programma generale.

Giovedì 26 Arrivo e accredito associazioni.

Venerdì 27 arrivo e accredito sugli impianti. Dalle 10 alle 15 preliminari–in tutti gli impianti. Ore 19 cerimonia di apertura Parma.

Sabato 28, dalle 9 alle 17 fase finale dei giochi–in tutti gli impianti. Dalle10:00 alle 18:00 programma salute Pista atletica Busseto: Lions for Special Olympics. Dalle14 alle 16 Young Athletes. Ore21, festa di chiusura Parma.

Domenica 29, dalle9 alle 12 fase finali–in tutti gli impianti. Dalle14 premiazioni– in tutti gli impianti. Ore 16m fine dei Giochi e saluti.

I “Play the Games” sono un evento che si sviluppa in manifestazioni a carattere interregionale che sostituiscono i giochi nazionali. Tutti gli eventi mantengono le caratteristiche di un Gioco Nazionale Estivo, presentando al loro interno aspetti come: volontariato, coinvolgimento delle scuole territoriali, Programmi Salute, Cerimonia di Apertura, Cerimonia di Chiusura, Torch Run e Family meeting.

Si tratta del programma internazionale più diffuso al mondo di allenamenti e competizioni sportive per persone con disabilità intellettiva.

Fondato da Eunice Kennedy Shriver nel 1968, è riconosciuto dal CIO e i suoi programmi sono adottati da più di 201 Paesi. In Italia opera dal 1983 ed è riconosciuta quale Associazione Benemerita dal CONI e dal CIP.

Il giuramento dell’Atleta Special Olympics è: “Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze”.

Mission e Focus – Special Olympics utilizza lo sport come mezzo per permettere alle persone con disabilità intellettiva di dimostrare le proprie abilità e come strumento per una piena inclusione nella società. Ambisce ad un cambiamento culturale della visione delle persone con disabilità operando attivamente nelle scuole e nelle società sportive. Promuove il valore educativo e culturale dello sport, coinvolgendo persone con e senza disabilità a giocare insieme.