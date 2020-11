Pluri-pregiudicato spacca vetri di auto in sosta per rubare: preso grazie alle telecamere

Nella mattina del 05.11.2020 personale della Squadra Volante è inevenuta per la segnalazione di un cittadino straniero in zona via Spinelli, in apparente stato di agitazione. Giunti sul posto, si riportava alla calma l’uomo e lo si generalizzava per un noto pluri-pregiudicato di nazionalità gambiana. Gli operanti si avvedevano inoltre che il soggetto era stato notato dalle telecamere della video sorveglianza infrangere i vetri di alcune auto in sosta, asportandone il contenuto.

Indosso all’uomo, oltre ad una piccola somma di denaro contante asportata da un’Autovettura Audi A4 si rilevava altresì la presenza di un personal computer marca HP, che risultava asportato nella trascorsa notte durante un furto avvenuto in un ristorante della zona. Per l’uomo è scattata la denuncia in ordine ai reati di furto aggravato, danneggiamento, ricettazione, porto di oggetti atti ad offendere e inosservanza dell’ordine del Questore.

Si dà atto inoltre del servizio svolto da tre equipaggi della squadra volanti nella serata del medesimo giorno 5 Novembre. Questi, una volta presa cognizione del furto di un autoveicolo marca Audi modello A2 avvenuto in viale dei Mille, si mettevano subito alla ricerca del mezzo. Rintracciata l’auto e riconsegnatala ai proprietari per mezzo del GPS installato sulla stessa, gli Agenti cercavano di risalire all’identità dei rei visionando le immagini di videosorveglianza di un locale sito a pochi metri dal luogo del commesso delitto. Gli operatori quindi individuavano tre uomini a poca distanza dal luogo di rinvenimento dell’auto, indossanti abiti perfettamente corrispondenti a quelli mostrati dalle telecamere. Venivano poi trovate indosso ad uno dei tre le chiavi di accensione del mezzo rubato. I tre venivano identificati compiutamente e denunciati per furto aggravato.

Nel corso della giornata di Venerdì, si è svolto un controllo straordinario del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Gli equipaggi, coadiuvati dalla professionalità del personale della squadra cinofili della Questura di Bologna e dal cane antidroga Barack, hanno setacciato i parchi della città, sequestrando 65,2 grammi di Hashish presso il Parco Falcone e Borsellino e 35,5 di Marijuana presso il Parco Ducale pronti per lo spaccio. Servizi straordinari per il contrasto allo spaccio anche nella giornata di Sabato, in tutto sono state controllate oltre 100 persone e 50 veicoli, tutte tra i parchi cittadini, il quartiere oltretorrente e il S. Leonardo

Questura di Parma