PNRR: firmata in Prefettura l’intesa che istituisce il Presidio territoriale unitario a supporto dei Comuni

Il Prefetto di Parma, Antonio Lucio Garufi, e il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Parma-Piacenza, Rosaria Chizzini, hanno sottoscritto ieri in Prefettura l’intesa finalizzata alla costituzione del Presidio territoriale unitario, organismo chiamato a fornire supporto ai Comuni per l’attuazione delle procedure di monitoraggio, rendicontazione e controllo dei progetti relativi alle misure del PNRR a titolarità del Ministero dell’Interno.

L’obiettivo è quello di assicurare, per ciascun intervento riconducibile al PNRR, il raggiungimento del target finale, nella cornice di doveroso rispetto della normativa di riferimento.

Il Presidio unitario, composto da personale della Prefettura e della RTS, curerà, infatti, anche le verifiche amministrativo-contabili e in materia di contrasto alle frodi, divieto di doppio finanziamento e rispetto del principio do no significant harm (DNSH), nonché i controlli concernenti gli adempimenti antimafia per il contrasto agli eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata.

L’intesa Prefettura-RTS è stata siglata a conclusione di una giornata di formazione per il personale del Presidio, nel corso della quale sono stati approfonditi gli aspetti tecnici ed operativi del sistema ReGis, la piattaforma sviluppata dal Ministero dell’economia e delle finanze per lo svolgimento delle suddette attività di verifica e controllo.