Podere Stuard: il 13 aprile il sociologo e formatore Mauro Ferrari presenta il libro “Noi siamo Erbacce”

Ma noi siamo davvero erbacce? O lo siamo stati? O possiamo diventarlo? Il sociologo e formatore Mauro Ferrari, cremonese, specializzato nel welfare generativo e nella progettazione sociale, proverà a farci riflettere su questi temi nell’incontro organizzato dall’Azienda Agraria Stuard di San Pancrazio, in programma nella mattinata di sabato 13 aprile.

Ferrari rifletterà insieme agli ospiti anche sulla profonda ingiustizia sociale che colloca piante e persone nelle categorie erbacce (inutili o dannose) o piante produttive, cioè nella dimensione del profitto, dell’utile immediato: o si è in grado di produrre e/o rendere un servizio immediato, oppure il destino delle “erbacce” è di essere segregate, diserbate, allontanate. In un periodo di globalizzazione delle diseguaglianze e di grandi e complessi fenomeni migratori la botanica sociale delinea linee di comprensione ed interpretazione dei fenomeni sociali, in parallelo con la difesa dell’ambiente e della biodiversità.

L’incontro inizierà alle ore 10, quando, accompagnati da un caffè o una bevanda calda e gustando la deliziosa colazione offerta dal Podere Stuard, Ferrari presenterà il suo libro “Noi siamo erbacce”, supportato nella riflessione da Fabio Faccini (presidente Cooperativa Sociale Ecole) ed Ettore Brianti (Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Parma). A fare gli onori di casa Roberto Ranieri, presidente del Podere Stuard.

Alla fine della presentazione sarà possibile partecipare a un breve tour alla scoperta della flora spontanea (“erbacce”) del Podere Stuard, con la competente guida degli agronomi dell’Azienda Stuard e di Open Fields.

L’iniziativa è organizzata da Azienda Agraria Sperimentale Stuard e Open Fields. L’evento è confermato anche in caso di pioggia.

La partecipazione è libera e aperta a tutti. È gradita la prenotazione al tel. 0521 1812735 – mail: emporio@poderestuard.it.