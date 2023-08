Podere Stuard: Il 2 settembre torna il Festival del Pomodoro

L’ortaggio simbolo dell’estate, fra gli ingredienti principe della nostra cucina e molto amato da adulti e bambini, sarà il grande protagonista dell’ormai tradizionale Festival del Pomodoro, promosso dall’Azienda Agraria Sperimentale Stuard, in programma sabato 2 settembre.

L’evento, realizzato con il Patrocinio del Comune di Parma, è ormai diventato un appuntamento atteso dai parmigiani, con l’inizio alle ore 9, in Piazza Garibaldi, colorata per l’occasione dalle oltre 100 varietà esposte nella mostra della biodiversità, coltivate dallo stesso Podere Stuard nei propri campi alle porte della città. L’esposizione permetterà ad appassionati e curiosi di conoscere, grazie ai racconti dello staff dello Stuard, le tante varietà del pomodoro, con le rispettive caratteristiche agronomiche, qualitative, organolettiche e curiosità, oltre ad acquistare quelle preferite presso il mercato agricolo del pomodoro nel cuore della città. Un’occasione importante per approfondire il concetto di biodiversità e l’importanza di tutelare e promuovere questo grande patrimonio naturale e alimentare.

Nel pomeriggio il Festival proseguirà al Podere Stuard, in Strada Madonna dell’Aiuto 7/A a San Pancrazio, dove dalle 17.30 si terrà la visita guidata ai campi varietali dell’Azienda, per scoprire come l’agricoltura possa valorizzare la biodiversità e farsene custode.

Alle ore 20 ci si ritroverà infine tutti a tavola al Podere Stuard con la tradizionale Cena in Rosso, quest’anno realizzata in collaborazione con le ragazze di PastaLab Parma, che permetterà di assaporare il pomodoro in un percorso gustativo che lo esalterà in diverse preparazioni, dall’antipasto al dessert. Ad aprire il menù sarà la fantasia di antipasti (tortino di pomodoro e melanzane, bruschetta al pomodoro e basilico, pappa al pomodoro, insalata di pomodori della biodiversità), per proseguire con i ravioli di burrata e pomodoro confit e terminare con la crostata di marmellata di pomodori verdi e zenzero. Per partecipare alla cena occorre prenotarsi al numero di tel. 0521 1812735 oppure inviare una mail a emporio@poderestuard.it.

L’iniziativa è supportata da Fiab Parma, grazie alla quale è stato individuato un percorso alternativo alla via Emilia, attraverso vie secondarie, che permettono di raggiungere facilmente l’Azienda Agraria Stuard anche in bicicletta, incentivando la scelta di una mobilità sostenibile.