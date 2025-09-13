Poesia, dal 19 al 21 settembre torna il Festival “Il Giardino del Poeta” al Bizzozero

Nei giorni 19-20-21 settembre 2025 si terrà a Parma la seconda edizione del Festival di poesia “Il Giardino dei Poeti” organizzato da Aps Bizzozero Cittadella Solidale con la collaborazione di altre associazioni cittadine.

L’edizione 2025 avrà come tema “Nutriamo l’amore” e sarà dedicata alla memoria di due amici del Festival recentemente scomparsi: il poeta Daniele Beghè e il pittore Arnaldo Dini.

Sarà la cornice del Parco Bizzozero a fare da scenario ai versi dei poeti di Officina Parmigiana 2.0 e del circolo di poesia Nuvole Spesse.

Il programma di venerdì 19 darà ampio spazio ai ragazzi delle scuole dell’infanzia Alice e Collodi, dell’Istituto Comprensivo Montebello e della scuola albanese Scanderbeg (nella giornata di sabato) con interventi sul tema del Festival a partire dalle 10.

Sabato 20 settembre alle 11 e alle 17 verranno ricordati il poeta Daniele Beghè con l’intervento del prof. Paolo Briganti e di Mirella Cenni e il poeta Attilio Zanichelli con la presenza del nipote Alessio Zanichelli. Nella Sala Civica del parco sarà inaugurata la mostra del pittore Arnaldo Dini.

Domenica 21 alle 14,30 avrà luogo un omaggio al poeta Attilio Bertolucci con la presenza del critico letterario Paolo Lagazzi che ci parlerà del suo libro “La casa del poeta” e sarà ospite del festival Claudio Damiani, uno dei maggiori poeti italiani, che presenterà il suo ultimo libro “Rinascita” alle ore 11.

Le tre giornate del festival saranno arricchite da laboratori di poesia e creatività, passeggiate sensoriali, performances teatrali e musicali, mostre fotografiche, installazioni digitali e momenti di condivisione sociale e solidale.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e avranno luogo presso: Parco Bizzozero e Passeggiata dei Poeti, Sala Civica del quartiere Cittadella, Sede della Legambiente, Cetro Bizzozero Cittadella Solidale, Auditorium Scuola don Milani, Piazza Piersanti Mattarella.

In caso di maltempo tutte le manifestazioni all’aperto si svolgeranno nella Sala Civica e nel centro Bizzozero Cittadella Solidale.

Sono previsti momenti di ristoro:

Sabato 20 settembre alle 13 pranzo solidale con gli ospiti di Casa della Pace sotto il bersò del Bizzozero e alle ore 20 Cena solidale della Festa del Quartiere Cittadella. (piazza Mattarella).

Domenica 21 settembre alle 13 ristoro sotto il bersò del Bizzozero con torta fritta e salumi.

L’iniziativa è realizzata con il sostegno del Comune di Parma.

Il programma completo è direttamente sul sito bizzozerosolidale.wixsite.com

Info: bizzozerosolidale@libero.it

0521/252843

Arnaldo Dini (Corniglio 1935 – Parma 2025) è autore di numerose opere tra cui affreschi in edifici pubblici e privati. Particolarmente significativo l’affresco “La Resurrezione” (1970) nella chiesa di Sant’Evasio a Parma. Ha tenuto corsi di disegno e laboratori di pittura, Suo il dipinto presente nella locandina della seconda edizione del Festival di Poesia “Il Giardino dei Poeti”.

Daniele Beghè (Parma 1963 – 2025) ha pubblicato “Galateo dell’abbandono” e altre raccolte di poesie. Ha vinto premi letterari. Suoi versi sono stati tradotti e pubblicati anche all’estero.

Nel 2024 ha partecipato alla prima edizione del Festival della Poesia “il Giardino dei Poeti” al Parco Bizzozero.