“Poesia in libertà” – Eventi del 21 marzo a Parma

“Poesia in libertà” è una serie di eventi organizzati dalla Biblioteca Cittadella Solidale in collaborazione con altre associazioni cittadine (tra cui il Circolo Grazia Deledda e VocinArte) in occasione della Giornata Mondiale della Poesia, nella Sala Civica e Arena del Parco Bizzozero a Parma.

Si inizia alle ore 10 con “Filastrocche e kamishibai” con la Scuola d’Infanzia Comunale Alice.

Si prosegue alle ore 11 con “Poesia e danza” con gli alunni dell’Istituto Comprensivo Montebello.

Nel pomeriggio alle ore 15 “Letture libere” organizzate dal Circolo di Poesia Nuvole Spesse.

Infine, dalle ore 17 “Letture dei poeti di Officina Parmigiana 2.0”.

Saranno presenti i poeti: Cinzia Abelli, Luca Ariano, Clementina Baiocchi, Elisa Barbieri, Giancarlo Baroni, Daniele Beghè, Mara Bertani, Annateresa Bucciante, Edmondo Busani, Costanza Canali, Paola Casoli, Guido Cavalli, Paolo Consigli, Mauro De Maria, Sara Ferraglia, Francesco Gallieri, Giulia Ghiretti, Giovanni Ibello, Paola Maccioni, Max Mazzoli, Michele Miccia, Giorgio Montanari, Alberto Padovani, Maria Pia Quintavalla, Lucilla Trapazzo, Paolo Zanardi.

L’iniziativa, a ingresso gratuito, ha il patrocinio del Comune di Parma