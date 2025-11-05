“Poesia per immagini”: Attilio Bertolucci nello sguardo di Carlo Bavagnoli in mostra a Parma

Un dialogo silenzioso tra versi e fotografie, dove la poesia incontra la luce e la memoria. Dopo l’esposizione estiva a Casarola, “Poesia per immagini. Bavagnoli ritrae Bertolucci” torna a Parma, dal 5 novembre al 20 dicembre 2025, alla Fondazione Bernardo Bertolucci (piazzale della Pace 1).

Il riallestimento è promosso da Fondazione Cariparma, in partnership con la Fondazione Bernardo Bertolucci e con la produzione esecutiva di Solares Fondazione delle Arti, per celebrare i 25 anni dalla scomparsa di Attilio Bertolucci.

La mostra raccoglie una quarantina di scatti realizzati da Carlo Bavagnoli, fotografo e amico del poeta, che lo ritrae nella sua casa di Casarola, tra mura di pietra, libri e paesaggi appenninici. Le immagini – intime e rigorose – restituiscono la quotidianità di Bertolucci e l’armonia tra uomo e natura, accostate a versi dedicati ai luoghi della sua ispirazione. Come scrive la studiosa Gabriella Palli Baroni, “Bavagnoli ci rende partecipi dell’armonia esistente tra natura e vita, restituendoci l’emozione dei volti e la loro verità umana”.

Valentina Ricciardelli, presidente della Fondazione Bernardo Bertolucci e Franco Magnani, presidente di Fondazione Cariparma

«Questa mostra è un piccolo gioiello – spiega Valentina Ricciardelli, presidente della Fondazione Bernardo Bertolucci – che fa rivivere l’atmosfera della casa e il circolo culturale che Attilio amava creare».

Per Franco Magnani, presidente di Fondazione Cariparma, si tratta di «un’occasione preziosa per far conoscere un racconto per immagini che restituisce il poeta nella sua quotidianità, attraverso lo sguardo partecipe dell’amico fotografo».

La mostra è visitabile gratuitamente su appuntamento, dal martedì al venerdì (12.30–14.30) e il sabato (10.30–12.30). Chiuso domenica e lunedì.

Info: fondazionebbertolucci@gmail.com