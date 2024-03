Polemica su via Emilia bis, Gruppo consiliare Prospettiva: “L’opera è nel programma che ha eletto il Sindaco Guerra”

‘Polemiche, quelle sulla via Emilia bis da parte dei Verdi in Consiglio comunale, che spediamo al mittente. L’opera è presente nel programma che ha eletto il Sindaco Michele Guerra, quindi, la Giunta e l’assessore Borghi stanno coerentemente dando attuazione a un mandato elettorale iniziando uno studio di fattibilità’. Lo dice il gruppo Prospettiva in Consiglio comunale in risposta all’accusa del consigliere comunale dei Verdi Enrico Ottolini sull’opera ‘che – sostengono gli esponenti di maggioranza – se realizzata migliorerebbe la vivibilità degli abitanti di San Prospero e delle zone circostanti’.

‘Accuse strumentali – prosegue Prospettiva – tanto più perché nella vicina Reggio Emilia, dove i verdi sono in maggioranza, si è manifestata l’intenzione di iniziare l’iter per la realizzazione dell’opera. Allo stesso modo in Regione, dove il partito di Ottolini è in maggioranza da circa vent’anni, la via Emilia bis è presente nel PRIT. Un intervento che – ricorda Prospettiva – per consistenza economica dovrà essere realizzato da Anas e che, fra l’altro, ricomprende un percorso ciclabile che darebbe un’alternativa al raggiungimento della città’.

Prospettiva sottolinea infine come l’assessore Borghi stia lavorando insieme alla collega Vernizzi per dare piena attuazione alla proposta di definizione delle Aree di riequilibrio Ecologico: Pdays, zone 30, gestione rifiuti, Parma 2030, azzeramento attività estrattive. ‘Su questo e molto altro ancora dai Verdi non è venuto alcun sostegno alle politiche ambientaliste della Giunta Guerra – conclude il gruppo di maggioranza -, progetti che stanno responsabilmente dando risposte innovative nel segno del Green Deal disegnato dall’Europa. Ecco perché ci pare che nelle parole di Ottolini ci sia molta, troppa strumentalità’.