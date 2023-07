Poliambulatorio Città di Collecchio: luglio e agosto dedicati a due temi di prevenzione 

All’interno dell’iniziativa “12 mesi di prevenzione”, promossa in occasione del suo 10° anniversario, il Poliambulatorio PacC, per il mese di luglio ha pensato alla prevenzione maschile offrendo il controllo gratuito del PSA Reflex ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO, un esame che viene utilizzato per individuare precocemente gli uomini che possono sviluppare il carcinoma della prostata. L’accesso potrà avvenire, su prenotazione, senza prescrizione medica, tutti i giorni dalle 10 alle 11, in modalità gratuita per un massimo di 10 pazienti al giorno. Tramite un semplice prelievo di sangue, con risposta inviata entro 24 ore, l’utente potrà ricevere importanti informazioni relative alla predisposizione di sviluppare questa patologia.

“Il PSA è una proteina presente nel sangue dell’uomo che risulta essere elevata in presenza di tumore della prostata” spiega il Dottor Filippo Cianci, Urologo e Andrologo del Poliambulatorio Città di Collecchio “anche se è vero però che valori alti di PSA non sono sufficienti per formulare una diagnosi certa. Sarà una visita successiva dell’urologo a prescrivere gli approfondimenti necessari”.

Nel mese di agosto il Poliambulatorio PacC, mette al centro il benessere intestinale proponendo ad una tariffa agevolata il DISBIOSI TEST che sarà possibile eseguire su prenotazione tutti i giorni, consegnando un campione di urine tra le 07:30 e le 10:30.

“Il test della disbiosi mostra le possibili alterazioni della normale flora batterica intestinale” spiega la Dottoressa Lisa Cavalli, referente del Punto Prelievi del PacC e Idrocolonterapista “L’irritazione causata dalla disbiosi può portare a disturbi legati alla digestione e ad alcune intolleranze alimentari. Per questo è importante eseguire questo test.”

Presso il Poliambulatorio Città di Collecchio è attivo un percorso dedicato ai problemi gastro-intestinali, con un’attenzione particolare a chi soffre di stipsi. Il percorso prevede di trattare il paziente con l’Idrocolonterapia, un “lavaggio” indolore e rilassante che pulisce e disintossica l’intestino da scorie e batteri. “La corretta composizione della flora intestinale rappresenta uno dei fattori più importanti del nostro benessere” commenta la Dottoressa Cavalli.

Con l’iniziativa “12 mesi di prevenzione” del 2023, il PacC ha voluto sensibilizzare e contribuire alla prevenzione della salute della popolazione. Ogni mese è stato dedicato, e continuerà ad esserlo fino alla chiusura dell’anno, ad una patologia offrendo prestazioni gratuite relative alle differenti discipline.

