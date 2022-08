Politiche 2022: aperture straordinarie uffici comunali per certificati elettorali e autentiche per presentare candidature 

Elezioni Politiche 2022: aperture straordinarie per il rilascio di certificati elettorali ed autentiche per la presentazione delle candidature. In occasione della presentazione delle candidature l’ufficio elettorale effettuerà aperture straordinarie nei giorni 18, 19, 20, 21, 22 agosto 2022.

Per il rilascio dei certificati elettorali e altri adempimenti connessi alla presentazione delle candidature per le elezioni politiche del 25 settembre 2022, l’ufficio elettorale del Comune di Parma, oltre alle aperture ordinarie, effettuerà le seguenti aperture straordinarie:

Giovedì 18 agosto 2022: dalle 8.15 alle 19.00

Venerdì 19 agosto 2022: dalle 8.15 alle 19.00

Sabato 20 agosto 2022: dalle 8.15 alle 19.00

Domenica 21 agosto 2022: dalle 8.00 alle 20.00

Lunedì 22 agosto 2022: dalle 8.00 alle 20.00