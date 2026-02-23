Politiche abitative: al via progetto di Edilizia Sociale “Abitare+Parma”

Il Comune avvia concretamente il programma “ABITARE+PARMA”, un progetto pensato per realizzare nuove abitazioni a costi sostenibili e riqualificare alcune aree della città oggi nella disponibilità del Comune ma non ancora utilizzate. L’obiettivo è aumentare il numero di case accessibili per chi vive e lavora a Parma, in particolare famiglie e lavoratori che oggi incontrano difficoltà nel trovare un alloggio a prezzi compatibili con il proprio reddito.

Il programma prevede la costruzione di nuovi alloggi di edilizia sociale in dieci aree di proprietà comunale, insieme a interventi di riqualificazione urbana e sviluppo dell’efficienza energetica degli edifici. L’investimento prevede circa 250 nuovi alloggi per quadro economico complessivo stimato di circa 70 milioni di euro e mira a rafforzare l’offerta abitativa a prezzi sostenibili, migliorando al tempo stesso la qualità urbana e ambientale di alcune parti della città.

La realizzazione degli interventi avverrà attraverso una collaborazione tra settore pubblico e operatori privati. Il Comune stabilirà gli obiettivi e le regole del progetto, mentre i soggetti privati potranno proporre e realizzare gli interventi, contribuendo in modo significativo anche al finanziamento delle opere. Questo modello consente di sviluppare i progetti con tempi più rapidi e con un impatto più contenuto sulle risorse pubbliche.

Due operatori economici hanno già manifestato interesse a partecipare all’iniziativa. L’Amministrazione ha riconosciuto che le proposte sono coerenti con l’interesse pubblico e procederà ora a pubblicare tutte le informazioni tecniche sulle aree disponibili, in modo da consentire anche ad altri soggetti eventualmente interessati di presentare proposte progettuali. Non è quindi ancora stata selezionata alcuna impresa: si apre in questa fase il percorso che porterà alla definizione concreta degli interventi.

“Si tratta di un passaggio di grande importanza, perché prende il via la fase operativa di un programma che rafforza in maniera significativa il diritto all’abitare, sostiene famiglie e lavoratori, favorisce l’inclusione sociale e migliora la sostenibilità degli edifici” sottolinea Ettore Brianti, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Parma. “Questo progetto rientra nelle politiche che stiamo realizzando nell’ambito di ‘Fa’ la Casa Giusta!’, il programma dell’amministrazione per garantire alloggi accessibili e di qualità a cittadine e cittadini. Le Politiche Abitative sono una delle grandi sfide del Paese, a cui, il Comune e tutta la città, sta rispondendo in maniera concreta ed efficace”.